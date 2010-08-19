Восени відбудеться засідання Українсько-Російської комісії

Восени цього року планують провести чергове засідання Українсько-російської міждержавної комісії на рівні Президентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

"Цій осені планується проведення чергового засідання Українсько-російської міждержавної комісії на рівні Президентів", - сказав він.

Крім того, О. ВОЛОШИН повідомив, що 25 серпня пройдуть політичні консультації між міністерствами закордонних справ України і Росії на рівні заступників міністрів. Делегацію Росії очолить статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Григорій КАРАСІН, українську - заступник міністра закордонних справ Руслан ДЕМЧЕНКО.

О. ВОЛОШИН зазначив, що під час цих консультацій планують обговорити широкий спектр двосторонніх стосунків, зокрема, практичний аспект роботи комісії з демаркації сухопутної ділянки кордону.

"Також буде оцінений прогрес в переговорах з таких дражливих питань як делімітація морської ділянки кордону та модернізація Чорноморського флоту", - додав він.