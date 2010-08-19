Площа пожеж в Росії за добу скоротилася на половину

У Центральному федеральному окрузі за минулу добу площа природних пожеж скоротилася в 30 разів, повідомляє прес-служба центрального регіонального центру МНС, повідомляє k2kapital.

За даними відомства, зараз площа лісових і торф`яних пожеж складає менше 100 га. «За добу виникло 18 осередків природних пожеж, погасили 32, діючих осередків - 16», – йдеться в повідомленні МНС.

Всього на території Росії станом на четвер, 19 серпня, зафіксовано 313 осередків пожеж, загальна площа яких складає 11,2 тисячі гектарів.

Днем раніше, 18 серпня, діяло 410 осередків на загальній площі 20,3 тисячі гектарів. З вогнем зараз борються 166 тисяч осіб і 26,5 тисяч одиниць техніки.