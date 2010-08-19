Затоплення торф`яників у Московській області займе 2-3 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі губернатора Московської області за підсумками наради з питань обводнення торф`яників.

«Виконання всієї програми з обводнення торф`яників на території Московської області займе 2-3 роки. Для розробки її концепції і розрахунків буде залучено провідні російські науково-дослідні інститути й установи, які мають багаторічний досвід у цій сфері діяльності», - йдеться в повідомленні.

Як відзначив губернатор Московської області Борис ГРОМОВ, досвід протипожежної діяльності на торф`яниках за останнє десятиріччя свідчить, що альтернативи обводненню немає.

«За попередньою оцінкою, загалом належить обводнювати 72 ділянки на площі приблизно 64 тисячі гектарів, з них 22 ділянки площею 6,6 тис. гектарів уже цього року. Завдання це дуже відповідальне, серйозне й масштабне. Часу для зволікань немає», - сказав він.

Б.ГРОМОВ окреслив два напрями в діяльності з обводнення торф`яників: активізувати роботу, що вже почалася в період природних пожеж, і підготувати конкретні концепцію і документацію для федеральної програми.

«П`ять ділянок обводнюються уже зараз. Для цього прокладено 11 трубопроводів, з яких 4, – стаціонарні. Найближчим часом треба спорудити ще 10 стаціонарних трубопроводів протяжністю 300 кілометрів, аби 22 ділянки обводнити до настання холодів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що уряд РФ виділить на затоплення найбільш небезпечних торф`яників у Московській області 300 млн. рублів (близько 10 млн. доларів).

До природних пожеж у Підмосков`ї цього літа призвели аномальна спека і засуха, які встановилися в московській області з середини червня. Через торф`яники, що горять у Підмосков`ї, Москва два тижні була в диму.