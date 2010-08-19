Збитки від лісових пожеж у Росії склали не менше 400 млн. дол.

Збитки від природних пожеж у Росії склали не менше 400 млн. дол.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав глава Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ Сергій ШОЙГУ.

«Я можу сказати, що витрати на подолання пожеж, підсумовуючи їх із коштами, які виділені на будівництво, і коштами, які знадобилися для додаткового залучення ресурсів – пального та інших витратних матеріалів, – ми йдемо в межах 12 млрд. руб. (близько 400 млн. дол.)», - сказав С.ШОЙГУ.

На його думку, до цього треба додати збитки від згорілих лісів. Він зазначив, що площі згорілих лісів ще треба підрахувати.