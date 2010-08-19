Анонс на 20 серпня

Прес-конференція на тему: «Чорний список «недобросовісного бізнесу». Як споживачам відстояти свої права?», організатором якої виступає Київська міська організація Союзу споживачів України.

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Прес-конференція, присвячена Дню Незалежності України, на тему: «Соціальний зріз життя українців». Учасники: директор Центру соціальних і маркетингових досліджень «СОЦИС» Микола Чурілов, провідний фахівець Інституту соціології НАН України Ірина Прібиткова і психолог, член Європейської психотерапевтичної ліги Тетяна Чепова.

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Запуск в Україні мережі для мігрантів-будівельників ECMIN: допомога і захист українським трудовим мігрантам в Європейському Союзі”. Учасники: Генеральний Секретар Європейської федерації будівельників і деревообработчиков (EFBWW) Сем Хегглунд, Глобальний координатора по міграції Інтернаціоналу будівельників і деревообработчиков (BWI) Чи Джин Сук і голова Профспілки будівельників України Василь Андрєєв. Обговорюватимуться питання: Проблеми строителей- мігрантів в ЄС і можливість їх дозволу; Що з себе представляє мережу ECMIN, чим він допомагає українському будівельникові за межами України?; Чи мають права нелегальні будівельники-мігранти в країнах Європейського Союзу? Як реалізувати ці права? (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Розпочне роботу пряма лінія «АіФ» за участю в.о. начальника КП «Київський метрополітен» Володимира Федоренка. Питання: Які плани по розвитку Київського метрополітену? Чи буде проводитися переоснащення станцій, оновлення рухомого складу? Які перспективи розвитку метрополітену в найближчий час і на довгостроковий період?

(УНІАН)