Сьогоднішнє засідання РНБО не відбудеться

Заплановане на сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони України перенесено на пізніший термін.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

Водночас співрозмовник агентства не уточнив причину такого рішення.

Як повідомляв раніше глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН, анонсуючи робочий графік глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, на сьогодні, 20 серпня, було заплановано засідання РНБО з питань діяльності керівництва Міністерства оборони та стану й перспектив розвитку оборонно-промислового комплексу держави.

Водночас на сьогодні запланована участь глави військового відомства Михайла ЄЖЕЛЯ у прямій урядовій телефонній лінії. Перед початком заходу - о 13.40 - міністр оборони проведе брифінг для представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засідання РНБО 8 липня Президент – Верховний головнокомандувач Збройних сил України розкритикував діяльність вищого військового керівництва держави, зокрема, особисто міністра оборони М.ЄЖЕЛЯ, та поставив завдання упродовж місяця оптимізувати діяльність Міноборони, відпрацювати та подати на розгляд нові документи стратегічного планування у військовій сфері, зокрема, Концепцію подальшого розвитку Збройних сил України.