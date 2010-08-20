«Репортери без кордонів» звернулися до влади України

«Репортери без кордонів» закликають провести ретельне і прозоре розслідування обставин зникнення Василя КЛИМЕНТЬЄВА, головного редактора харківської газети «Новий стиль», що займалась журналістськими розслідуваннями.

Про це йдеться у прес-релізі міжнародної правозахисної організації, переданому УНІАН.

"Репортери без кордонів» сподіваються, що влада приділить належну увагу цій справі, і що В.КЛИМЕНТЬЄВА скоро знайдуть живим, йдеться у прес-релізі.

Минулого місяця «Репортери без кордонів» відвідали Україну з метою зустрітись з журналістами, представниками ЗМІ, парламентаріями та урядовцями, і для того, щоб оцінити стан свободи слова в країні, який значно погіршився впродовж останніх кількох місяців. На прес-конференції за результатами візиту «Репортери без кордонів» закликали владу захищати свободу слова більш енергійно.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.