Янукович тримає справу про розшук Климентьєва під особистим контролем

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ще раз викликав Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА для доповіді про хід розшукової роботи щодо зниклого редактора харківської газети Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент глибоко стурбований долею журналіста і тримає справу під особистим контролем.

«Правоохоронні органи Харківської області і всієї України повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб знайти журналіста. Треба також звернутися за допомогою до правоохоронців сусідніх з Україною держав», - наголосив Президент, підкреслюючи надзвичайну важливість цієї розшукової роботи.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.

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