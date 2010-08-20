Медведєв заявляє, що ситуація з пожежами в Росії нормалізована

12:26, 20 серпня 2010
Різне
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"Росія впоралася з ситуацією"

Ситуація з пожежами у Російській Федерації нормалізована.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав в Єревані на спільній прес-конференції з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ.

"Росія вже впоралася з цією ситуацією. Я вважаю, що ситуація в цілому нормалізована", - сказав він.

Д. МЕДВЕДЄВ зазначив, що розпорядився відмінити режим надзвичайної ситуації в Ніжегородській таМосковській областях, а також в Республіці Мордовії. Нині режим надзвичайної ситуації зберігається тільки в Рязанській області у зв'язку зі складною ситуацією з торф'яними пожежами.

"Ми впоралися з цією важкою проблемою в умовах безпрецедентної погодної аномалії. Я мушу подякувати усім, хто нам допомагав", - сказав Президент РФ.

"Ситуація знаходиться під контролем - вона практично нормалізована і я упевнений, що найближчим часом вона буде нормалізована повністю. При цьому з усього того, що сталося, треба зробити найсерйозніші висновки", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

За інформацією МНС РФ, протягом доби виникло 139 вогнищ. Погасили 164 вогнища. Продовжують діяти 288 вогнищ на загальній площі 9033,33 га.

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