Російська військова база залишиться у Вірменії до 2044 року

Росія домовилася з Вірменією про продовження перебування на вірменській території 102-ої російської військової бази в місті Гюмрі до 2044 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідний протокол підписали сьогодні в Єревані міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ і міністр оборони Вірменії Сейран ОГАНЯН.

Як повідомив на прес-конференції після церемонія підписання документів президент Вірменії Серж САРГСЯН, продовжений не лише термін перебування російської бази у Вірменії, але і розширені сфери її географічної і стратегічної відповідальності.

"Раніше функціонування бази обмежувалося зовнішніми межами колишнього СРСР, а тепер це обмеження вилучене з тексту угоди. Російська сторона узяла на себе зобов'язання зі спільного забезпечення військової безпеки Республіки Вірменія і сприяння оснащення наших збройних сил сучасними видами озброєння", - сказав С. САРГСЯН.

Як відомо, 102-а Російська військова база розташована в місті Гюмрі у 120 кілометрах на північ від Єревану. На базі перебувають 3,5 тис. військовослужбовців.