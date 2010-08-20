Уряд РФ додатково виділив 89 млн. дол. на відновлення житла погорільцям і виплату компенсацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на засіданні президії уряду РФ.

«Додатково виділяємо з федерального бюджету на відновлення житла і на компенсації постраждалим 2,67 млрд. руб. (близько 89 млн. дол.), це за заявками регіонів», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня уряд РФ виділив 5 млрд. руб. (близько 167 млн. дол.) для надання матеріальної допомоги постраждалим унаслідок лісових пожеж.

19 серпня глава Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ Сергій ШОЙГУ повідомив, що збитки від природних пожеж у Росії становлять не менш як 400 млн. дол.

18 серпня міністр регіонального розвитку Росії Віктор БАСАРГІН повідомив, що в Росії кількість згорілих будинків унаслідок нещодавніх пожеж перевищила 2,5 тис., 50 населених пунктів не підлягають відновленню.