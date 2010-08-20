Головне на 20 серпня

Хроніка дня

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Фінанси

Бюджет поповнять 10 млрд. грн.

Провівши приватизацію теплових електростанцій і обленерго в 2010 році, уряд планує виконати передбачений Державним бюджетом план надходжень від приватизації в обсягу 10 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю газеті «2000» заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що такі об`єкти, як Одеський припортовий завод, «Турбоатом» і «Укртелеком», цього року приватизуватись не будуть.

«Думаю, що цього року перші два підприємства вже точно приватизуватися не будуть. Що стосується «Укртелекому» - це велике питання. Річ у тому, що ми, очевидно, одержимо далеко не найвищу ціну, якщо зважимося продавати це підприємство на спаді цінової кон`юнктури. Крім того, існує велика проблема - не вирішена доля соціального сектора підприємства. Я вважаю, що поспішати з «Укртелекомом» не варто», - заявив перший віце-прем`єр.

«У нас є інші великі об`єкти, які можна вигідно продати і вирішити проблему наповнення бюджету. Наприклад, теплові електростанції і обленерго. Ми повинні одержати від приватизації цих об`єктів достатньо коштів - сподіваюся, що це буде в рамках запланованих в бюджеті 10 млрд. грн.», - сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що на даному етапі Україні з приватизацією підприємств поспішати не варто.

Другий випуск ПДВ-облігацій буде здійснено не менш як на 5 млрд. грн.

Другий випуск ПДВ-облігацій для погашення заборгованості з відшкодування державою податку на додану вартість буде здійснено не менше, ніж на 5 млрд. грн.

Таку думку УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

Він вважає, що список великих платників податку, який на сьогодні складає Державна податкова адміністрація України, становиме близько сотні. «Ці компанії вже погодилися на те, щоб брати облігації, оскільки списки складатимуться на основі заявок підприємств, - сказав О.ЖОЛУДЬ. - Ті компанії, які відмовилися подавати заявки, вирішуватимуть це питання в судновому порядку».

За його словами, компанії, які подали заявки, «вже мають попередню домовленість».

Водночас, експерт вважає, що, враховуючи ситуацію з дефіцитом бюджету, сумнівною виглядає можливість підприємств відстояти своє право на відшкодування ПДВ «живими грошима» в суді.

Газ. Нафта

«Нафтогаз» і «Газпром» почали переговори про створення СП

У Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

Згідно з повідомленням, сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА.

Сторони висловили задоволення ходом взаємодії ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в рамках довгострокових контрактів на постачання і транзит газу.

«На зустрічі йшлося про розвиток стратегічного партнерства компаній, почато новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - говориться в повідомленні.

Суспільство

В Україні підвищать мінімальний розмір допомоги з безробіття

В Україні з 1 вересня мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде підвищено до 665 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпраці, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Крім того, з 1 жовтня мінімальна допомога по безробіттю для застрахованих у Фонді осіб становитиме не менше 680 грн., з 1 грудня – не менше 700 грн проти 600 грн. за станом на 1 липня 2010 року.

Для тих безробітних громадян, які не застраховані у Фонді, виплати будуть нижчими, однак також підвищеними з 430 до рівня 480 грн. з 1 вересня, з 1 жовтня - до 490 грн., з 1 грудня - до 500 грн.

У 2010 році доходи і видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття склали 7,258 млн. грн.

Транспорт

У Київському метрополітені очікують, що ціна жетона становитиме 2 грн.

КП «Київський метрополітен» очікує, що до кінця 2010 року ціна на жетон становитиме 2 грн.

Як передає кореспондент, про це сьогодні повідомив виконуючий обов`язки начальника метрополітену Владимир ФЕДОРЕНКО.

«Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше. Ця ціна демократична для пасажирів, зручна, і все ж таки ми одержуємо якийсь додатковий дохід», - сказав він. За його словами, метрополітен потребує додаткових коштів на оновлення, проведення планових робіт тощо.

Водночас В.ФЕДОРЕНКО відзначив, що вартість проїзних залишиться такою самою, а ціну на жетони доцільно підняти до 2 грн. для зручності. Зокрема, за його даними, метрополітен витрачає тисячі гривень за послуги банків, купуючи розмінні монети для видачі здачі пасажирам. «Ми вважаємо, що на даному етапі доцільно встановити вартість жетона на рівні 2 грн., не змінюючи вартості проїзних квитків», - сказав В.ФЕДОРЕНКО.

За його словами, жетони купуються, як правило, для разових поїздок, також вони купуються гостями міста. При цьому у всіх метрополітенах світу застосовується практика, коли разова поїздка істотно вища за абонемент.

Водночас, зазначив В.ФЕДОРЕНКО, рішення щодо зміни тарифів прийматиме київська влада. Він висловив надію, що пасажири підтримають це, оскільки це дозволить прискорити роботу в касах.

Агро

В Україні середні ціни продажу аграрної продукції зросли на 22%

В Україні за січень-липень 2010 року середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямах реалізації зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію рослинництва зросли на 34%, на продукцію тваринництва – на 12%.

У липні п.р. порівняно з червнем середні ціни реалізації аграрної продукції збільшилися на 5%, в т.ч. на продукцію рослинництва – на 8%, на продукцію тваринництва – знизилися на 0,3%.

Зокрема, пшениця у січні-липні п.р. подорожчала на 34,1% порівняно з відповідним періодом минулого року, до 984,2 грн./т, ячмінь – на 9,8%, до 786,8 грн./т, жито – на 10,8%, до 674,6 грн./т, кукурудза – на 56,2%, до 1 202 грн./т.

Насіння соняшнику подорожчало на 41,7% - до 2 561 грн./т.

Ціна великої рогатої худоби за звітний період знизилася на 0,1% - до 8 954 грн./т, свиней – на 14,7% і становила 12 377 грн./т, ціна птиці збільшилася на 4,4% - до 10 072 грн./т.

Ціна на молоко і молочні продукти за 7 місяців п.р. збільшилася на 50,9% і становила 2 714 грн./т.

Ціна яєць збільшилася на 29,3% - до 450,6 грн. за тисячу штук.

Промисловість

Черкаський «Азот» збільшив виробництво

Черкаське ВАТ "Азот" за січень-червень 2010 року збільшило виробництво аміаку на 10,7%, карбаміду - на 6,8%, карбамідно-аміачної суміші - у 4,3 раза, капролактаму - у 3,7 раза, іонообмінних смол - на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ "Азот".

Згідно з повідомленням, рівень рентабельності виробництва товарної продукції на ВАТ "Азот" за 6 місяців поточного року склав 6,5%. На виконання заходів щодо інвестиційних програм ВАТ "Азот" витратило 70,6 млн. грн. з урахуванням ПДВ. В основному ці кошти були спрямовані на впровадження запланованих робіт з нарощування потужностей цеху карбаміду (М- 6) до 1600 тонн на добу.

Крім того, за перше півріччя в повному обсязі зроблено капітальні ремонти виробництв іонообмінних смол, капролактаму, першого агрегату аміаку в цеху А- 3 і першого агрегату аміачної селітри в цеху М- 9.