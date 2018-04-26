Ринок побутової техніки в Україні продемонстрував вражаюче зростання

Ринок побутової техніки та електроніки продемонстрував надзвичайно позитивну динаміку у другому кварталі 2010 року: порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг продажів зріс на 40%. Збільшення продажів спостерігалося у всіх сегментах ринку, зростання кожного сегменту перевищило 20%. Ринки фототехніки та телекомунікаційних пристроїв продемонстрували найкращу динаміку як у другому кварталі цього року, так і в першому півріччі загалом. Показники зростання майже всіх груп товарів були двозначними, зменшення обсягів продажів спостерігалося лише у декількох групах із сектору побутової електроніки. Тепер ми можемо впевнено твердити про нормальну сезонність ринку та прогнозувати покращення ситуації у третьому кварталі 2010 року, якщо не в темпах зростання, то принаймні в абсолютних обсягах продажів. Незважаючи на значне зростання, в абсолютних одиницях ринок все ще набагато менший за докризовий 2008 рік і навіть трохи менший за 2007 рік.

Загальний обсяг ринку побутової техніки та електроніки, за оцінками GfK TEMAX, у другому кварталі поточного року склав 6,45 млрд. грн., що на 40,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2009 року.

У другому кварталі 2010 року всі сектори ринку стрімко розвивалися, демонструючи зростання у межах від 23% до 77%. За перші шість місяців року ринок зріс на вражаючі 30%, лише велика побутова техніка та побутова електроніка булиє диними групами із темпами зростання нижче за 10% через послаблення продажів на початку року.

Офісне обладнання: зростання менше за середнє по ринку, але більше за 20% Зазвичай у огляді TEMAX сектори перераховані за темпами зростання. У другому кварталі 2010 року найгірші показники були зафіксовані на ринку офісного обладнання, в якому збільшення продажів склало 22,8%. Проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник виглядає досить оптимістично. Сектор продовжує розвиватися за рахунок багатофункціональних приладах, продажі яких зросли на 32% та становили 59% від товарообігу. Продажі друкувальних пристроїв

збільшилися на 30%, сканерів – на 10%, якщо порівняти квітень-червень 2010 року з відповідним періодом минулого року.

Побутова електроніка: LCD-телевізори залишаються рушійною силою зростання Знов, як і в першому кварталі, динаміка сектору побутової електроніки значною мірою залежала від LCD-телевізорів. Ця товарна група становила 52% від обсягів продажів сектора, їхня частка продовжує зростати. Оскільки продажі LCD-телевізорів визначають обсяги продажів сектору загалом, LCD-телевізори продемонстрували 60% зростання у порівнянні з другим кварталом 2009 року. Цікаво, що конкурентна технологія плазмових телевізорів продемонструвала аналогічні темпи зростання – 56%, хоча у першому кварталі продажі плазмових телевізорів скоротилися на 4%. Ми можемо зробити висновок, що зростання попиту відбулося у всіх сегментах сучасних телевізорів.

Одночасно зі збільшенням обсягів продажів LCD та плазмових телевізорів із ринку виходить застаріла CRT технологія: обсяг продажів CRT-телевізорів скоротився на третину. Автомагнітоли, домашні кінотеатри та інші аудіо-системи завершили квітень-червень 2010 року із небезпечним

падінням продажів на 21%, 13% та 35% відповідно. Ці групи товарів є єдиними з негативними темпами зростання на всьому ринку побутової техніки та електроніки України. Продажі DVD- рекордерів залишилися на рівні минулого року із незначним зростанням на 1%. Схожа динаміка зафіксована і на ринку відеокамер, який не зміг підтримати зростання сегменту фото техніки та закінчив другий квартал зі зростанням у 1,4%. Карти пам’яті та USB-носії відтворили загальний розвиток ринку та закінчили період з ростом в 58% та 46% відповідно. Динаміка карток пам’яті була підтримана зростанням на ринку фото-техніки, а також мобільних телефонів та смартфонів. USB-пам’ять, що є відносно дешевою групою, додатково продемонструвала зниження ціни за 1 GB, що також стимулювало продажі. У третьому кварталі 2010 року очікується продовження наявних тенденцій.

Мала побутова техніка: стабільність та зростання

Другий квартал був помірно вдалим для сектору малої побутової техніки. Продажі сектору зросли на 27% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та склали 461 млн. грн. Цікаво, що групи товарів сектору малої побутової техніки продемонстрували дуже схожу між собою динаміку. Найменше зросли продажі у такій незначній групі як фритюрниці – на 12% (на 15 п.п. нижче за середнє), в той час як чайники виявилися лідерами сектору зі зростанням на 39% (на 12 п.п. більше за середнє). Всі інші продуктові групи розташувалися у цьому проміжку, без наявного лідера у секторі.

Загалом у цьому секторі зафіксовані дві основні тенденції. Перша – це збільшення дорогих цінових сегментів. Цей тренд спостерігався у найбільшій групі товарів – пилососах (29% від обсягу сектора), де зростання на 24% значною мірою зумовлене потужними та технологічно

просунутими моделями. Ще один приклад – пристрої для приготування їжі. Значне зростання у 27% головним чином було обумовлено моделями з вищої цінової категорії блендерів, які займали нішу кухонних комбайнів.

Другий тренд, який варто відзначити – це вплив літа та періоду відпусток. Цей вплив можна побачити в сегменті чайників, де малі моделі для подорожей допомогли досягнути зростання на 39%, прасок (збільшення продажів на 31%), де група пристроїв для подорожей значно вплинув на загальний обсяг, та засоби для гоління, де позитивна динаміка у продажах епіляторів призвела до збільшення на 27%.

Очікується, що сектор малої побутової техніки буде найстабільнішим на ринку у наступні місяці, нормальна сезонність буде підкріплена розвитком дорогих сегментів.

Велика побутова техніка: бум морозильних камер

Велика побутова техніка – це ще один відносно технологічно стабільний сектор. Подібно до ринку малої побутової техніки темпи зростання сегменту великої побутової техніки склали 28%. Водночас лідером за зростанням стали морозильні камери, що зараз складають 6% від обороту сектору: обсяг продажів такої техніки значно збільшився на 126%. Тут не відбулося жодного технологічного прориву чи спеціальних акцій з просування товарів. Зростання було результатом рішення українських споживачів додати до холодильника спеціалізований пристрій. Холодильники залишились найбільшою групою (39% від продажів сектору), яка до того ж зросла на 32%. Друга за значенням продуктова група – пральні машини, продажі яких збільшились на 17%, що на 11 п.п. менше за середнє по сектору. Це може служити індикатором певної насиченості ринку.

Посудомийні машини залишаються продуктовою групою з низьким рівнем проникнення, що дозволило значно збільшити продажі на 53%. Мала кількість нових квартир та загальна несхильність до початку дорогих ремонтів негативно вплинула на продажі таких продуктових груп, як поверхні для приготування їжі, кухонні витяжки та прилади для приготування їжі. Темпи зростання склали 21%, 20% та 24% відповідно. Мікрохвильові печі продемонстрували помірне зростання на 15% на фоні зменшення середньої ціни.

Інформаційні технології: тенденція триває Динаміка сектору IT залишилася схожою на ту, що спостерігалася у минулому кварталі. Єдина різниця полягає в невеликих відмінностях темпів зростання від показників першого кварталу 2010 року. Ноутбуки залишились однією з найбільших групп товарів на ринку побутової техніки та електроніки України, їхні продажі зросли на 66%. Частка ноутбуків в загальному обсязі продажів IT сектору також зросла до 61%. За лідером сектору розташувались стаціонарні комп’ютери та монітори, продажі яких зросли на 40% та 15% відповідно. Все це призвело до загального зростання продажів груп ІТ товарів на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Телекомунікаційне обладнання: рік смартфонів

Сектор телекомунікаційного обладнання також повторив тренди минулого кварталу. Значні зростання продажів на 63% відбулося завдяки мобільним телефонам та смартфонам. Розвиток категорії мобільних телефонів був подібний до загальної динаміки ринку, продажі зросли на 47% у порівнянні з другим кварталом 2009 року. Абсолютний обсяг продажів зафіксовано на позначці 1,2 млрд. грн., що зробило мобільні телефони найбільшою группою ринку. Смартфони знову демонстрували надзвичайне зростання - на 288%. Споживачі, без сумніву, стають усе більш сфокусованими на сучасних мобільних технологіях.

Цікаво, що абсолютні продажі смартфонів у другому кварталі перевищили рівень першого кварталу, що незвично для ринку України. Смартфони становили 17% від обороту сектору і можна прогнозувати, що наприкінці року більше однієї п’ятої припаде на продажі цієї товарної групи.

Дві менші групи, факсимільні машини та стаціонарні телефони, продемонстрували позитивну динаміку й збільшили продажі на помірні 55% та 10% відповідно.

Фоторинок: в Україні мода на фотографування

Інтенсивне зростання продажів на 77% відбулося у секторі фотокамер. Другий квартал був надзвичайно успішним для ринку фототехніки, динаміка сектору виявилася найкращою на

загальному ринку. Цей результат став можливим завдяки поєднанню вподобань покупців та помірної середньої ціни на фотокамеру. Ще одним фактором, який позитивно вплинув на

продажі, стало наближення сезону відпусток; продажі у червні виявилися найкращими за останні 18 місяців. У другій половині року очікується зниження темпів зростання, однак для сегменту

фото-техніки наступні періоди скоріш за все будуть кращими, ніж середні показники динаміки ринку.

Другий квартал 2010: загальні висновки

Український ринок побутової техніки та електроніки продовжив позитивні тенденції першого кварталу та продемонстрував значний прогрес у квітні-червні цього року. Зростання продажів спостерігалося у всіх секторах та перевищило 20%. Також став помітним розподіл ринку на дві частини. Перша група – це технологічно стабільні велика та мала побутова техніка, а також побутова електроніка, де швидкий розвиток LCD-телевізорів був дещо пригальмований іншими товарними групами. Темпи зростання цих секторів були нижчими за середньоринкові завдяки структурі уподобань покупців та певній насиченості ринку. Іншу частину складають ІТ продукти, телекомунікаційне обладнання та фотокамери. Тут на користь ринку зіграла комбінація розвитку технологій з економічною стабільністю та непоганим рівнем споживчих настроїв. За поточних економічних умов ринок загалом та кожен окремий сектор, скоріше за все, будуть продовжувати відновлювати обсяги продажів у другому півріччі 2010 року з темпами зростання понад 10%. Сектори ІТ, телекомунікаційних та фототехніки залишаться лідерами ринку.

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Висновки базуються на дослідженнях, що проводить Електропанель. Електропанель містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі.

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