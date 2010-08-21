Площа природних пожеж у Росії зменшилася до 7 тис. га

За добу площа природних пожеж у Росії зменшилася на 2 тис. га і зараз трохи перевищує 7 тис. га, повідомляє управління інформації МНС РФ, повідомляє k2kapital.

"Протягом доби виникло 176 пожеж, водночас було потушено 225 вогнищ, продовжують діяти 239 вогнищ пожеж на загальній площі 7020 га. Днем раніше у країні було зафіксовано 288 вогнищ спалахів, площа яких перевищувала 9 тис. га", - сказав представник МНС.

На початку серпня загальна площа природних пожеж у Росії перевищувала 100 тис. га. Всього цього року в Росії виникло майже 30029 вогнищ спалахів на площі понад 927,5 тис. га, передає ІТАР-ТАРС.

Сьогодні режим "надзвичайної ситуації" діє тільки у Рязанській області. Там продовжується затоплення торф`яника в районі Червоних боліт Рязанського району по двох гілках 6-кілометрового трубопроводу з озера Уржинське.