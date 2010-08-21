Головне на 21 серпня

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Нафта. Газ

Бойко просив в "Газпрому" гарантії

Україна хоче отримати від "Газпрому" гарантії завантаженості своєї газотранспортної системи. Про йшлося 20 серпня у Москві під час зустрічі Міністра палива і енергетики України Юрія Бойка і глави правління НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, сторони обговорили питання стратегічного партнерства двох країн в енергетичній сфері. Зокрема були розглянуті питання завантаження української газотранспортної системи.

Як наголосив Ю.Бойко, питання завантаження української ГТС надзвичайно важливе для енергетичної безпеки України. "Ми хочемо отримати гарантії від "Газпрому", що будуть достатні обсяги транзиту... Переговори з Росією спрямовані на те, щоб ми не залишилися осторонь транспортних потоків російського газу", - вказав Ю.Бойко.

Суд продовжив утримання під вартою звинувачуваних у справі РУЕ

Суд продовжив утримання під вартою другого фігуранта у справі "незаконного" вилучення газу "РосУкрЕнерго" Анатолія Макаренка до 10 жовтня. До цього ж числа продовжили перебування в СІЗО і колишнього заступника голови "Нафтогаза" Ігорю Діденку, пише Дело.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка до 10 жовтня. Про це повідомив адвокат Макаренко Юрій Сухов.

"Рішення по Макаренку - арешт до 10 жовтня. Такого юридичного беззаконня я не бачив", - сказав він.

Він розповів, що він надав суду висновок Київського національного університету ім. Шевченка за підписом заступника кафедри кримінального права Петра Андрушка, де чітко сказано, що в діях Макаренка неможливо угледіти будь-який посадовий злочин.

"Тобто суд одержав думку фахівця про те, що Макаренко нічого не зробив, і при цьому суд продовжив термін утримання під вартою... В жодній нормальній державі, яка себе поважає, таке не можливе. У нас не правосуддя, а "лівосуддя", - відзначив Сухов.

Нагадаємо, у п`ятницю Печерський райсуд Києва також продовжив арешт колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка до 10 жовтня.

Фінанси

НБУ: гривня на міжбанку зміцнилася на 0,03%

З початку серпня на міжбанківському валютному ринку гривня зміцнилася щодо долара США на 0,03% – до 7,8903 грн./дол., а на готівковому ринку (за операціями з продажу доларів США) – до 7,8996 грн./дол.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, офіційний курс гривні з початку місяця зміцнився на 0,04% – до 7,8903 грн./дол.

Курсова динаміка гривні до євро перебувала під істотним впливом його котирувань на міжнародних ринках. Внаслідок цього офіційний курс гривні зміцнився щодо євро на 1,82% – до 10,1280 грн./євро.

Щодо російського рубля офіційний курс гривні зміцнився на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублів.

«З початку серпня обсяг надходжень іноземної валюти від нерезидентів залишався більшим, ніж перекази на їх користь, хоча імпортні платежі і перевищили експортні надходження», – говориться в повідомленні НБУ.

Другий випуск ПДВ-облігацій становитиме понад 13 млрд. грн.

Найближчим часом буде здійснено другий випуск ПДВ-облігацій на суму 13 млрд. грн. Усього планується відшкодувати ПДВ облігаціями понад 300 підприємствам.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у другий список підприємств, яким буде відшкодовано податок, потрапили підприємства, заборгованість перед якими перевищила 10 млн. грн.

У ДПАУ вважають, що доцільно було б також випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на "старі" залишки невідшкодованих сум ПДВ.

Сьогодні в банківському секторі існує надмірна ліквідність. Банки, а саме - державні, вже мають можливість кредитувати підприємства під майбутні зарахування основного траншу цінних паперів, йдеться в повідомленні прес-служби ДПАУ.

"Нас дивує позиція банків, які не надають кредити підприємцям під ОВДП. А це - реальний сектор економіки і кошти, які з`являться на рахунках платників податків, терміново увійдуть в обіг і поліпшать фінансовий стан підприємств, будуть сприяти пожвавленню їх економічної діяльності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Приріст оборотних коштів на рахунках суб`єктів господарювання, відповідно, підвищить їх розрахунки з бюджетами", - сказав голова ДПАУ Олександр ПАПАІКА.

Крім того, за даними ДПАУ, детальний аналіз сум заборгованості з ПДВ показав, що обсяги загальної суми відшкодування податку шляхом випуску ОВДП можуть становити близько 17 млрд. грн.

Транспорт

Нелегальним перевізникам дали час стати "легальними"

Державна адміністрація автомобільного транспорту готує ряд заходів з впорядкування існуючої маршрутної мережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, за наслідками аналізу співвідношення існуючої маршрутної мережі легальних пасажирських перевезень і так званої паралельної маршрутної мережі нелегальних перевезень фахівці Державтотрансадміністрації визначили кількість рейсів, які мають бути внесені до існуючої маршрутної мережі легальних перевезень для задоволення реальних потреб населення.

Як відзначають у Державтотрансадміністрації, при формуванні нових графіків руху пасажирських автоперевізників будуть враховані місця концентрації пасажиропотоків.

Враховуючи, що на даний час перевізники з сфери паралельного ринку «нелегальних перевезень» працюють з малим рухомим складом (наприклад, Mercedes-Benz Sprinter, IVECO Turbo Daily, Volkswagen LT), що суперечить нормам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видах сполучень і режимами руху, Державтотрансадміністрація пропонує ввести мораторій на дію цих норм. Зокрема, пропонується перенести його термін на 1 січня 2011 року для надання нелегальним перевізникам можливості визначитися з рухомим складом і підготуватися до повернення у рамки правового поля. Відповідні зміни до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України зараз готуються.

(УНІАН)