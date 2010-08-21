День Незалежності

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) прийняла документ, названий «Акт проголошення незалежності Украї ни», яким проголосив Україну незалежною демократичною державою.

Територію України було проголошено неподільною и недоторканою, де мають силу виключно Конституція і закони України. Акт набув чинності з моменту його схвалення.

Документ підписав Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК.

1 грудня 1991 р. на референдумі 90% українців проголосували за незалежність нашої країни.

Президент привітав українців з Днем Незалежності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем Незалежності.

У привітанні, обнародуваному на офіційному сайті, глава держави наголосив, що влада спрямовує свої зусилля на здобуття державою економічної незалежності.

“19 років тому з великою надією та вірою ми прийняли виклик долі – стали на шлях створення та розбудови власної незалежної держави. Особливістю сьогоднішнього часу, коли ми переходимо вже в 20-й рік Незалежності, є те, що влада робить усе для здобуття Україною економічної незалежності. Бо справжня незалежність ґрунтується саме на цьому фундаменті”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, його програма реформ – це програма побудови економічно незалежної Української держави. “Це – програма створення таких підвалин незалежності, за яких “Українська незалежна держава” – це були б не просто гарні слова, а стиль життя усього українського народу”, - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що працює над реалізацією судової реформи, щоб люди могли розраховувати на чесні і справедливі суди, щоб наріжним каменем українського правосуддя був Закон і права людини, а не політика і гроші.

За словами глави держави, він також працює над скасуванням “драконівської дозвільної системи, яка є магнітом для корупції, яка давить малий і середній бізнес, відлякує іноземного інвестора”.

Незалежності України нічого не загрожує

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК напередодні святкування 19-ї річниці Незалежності заявив, що незалежності країни нічого не загрожує. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Звичайно, сказати, що є країни у світі, які можуть сказати, що вони гарантовані від будь-яких загроз – це буде перебільшенням», - зауважив Л.КРАВЧУК.

За його словами, є країни могутні, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, які визначають не лише свою національну політику, але й серйозно впливають на світову політику.

На думку Л.КРАВЧУКА, незалежність і національні інтереси США захищені краще, ніж в Україні. «Але говорити про те, що сьогодні постали більші загрози для національної безпеки, для захисту національних інтересів, для незалежності України, ніж були чотири-п’ять років тому, я б так питання не ставив», - зауважив Л.КРАВЧУК.

Також він сказав, що Україна має конкретні проблеми, які потрібно вирішувати. Зокрема, це стосується економіки і політики, відносин з іншими країнами, зокрема, з Росією. Водночас, за його словами, у 1991 році було більше загроз Україні, ніж сьогодні.

Крім того, за словами Л.КРАВЧУКА, за останній час рівень корупції в Україні не зменшився, а збільшився.

Також перший Президент вважає, що Україна буде більш сильною і незалежною, коли будуть проводитися необхідні реформи. «Реформ в Україні як не було, так і немає», - вважає Л.КРАВЧУК.

Кравчук знає в Україні тільки одну незалежну людину

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що у святкуванні Дня Незалежності головним є не вишиванки, а життя людей.

«Я закликаю не танцювати, танці – це атрибут, пісні – атрибут, вишиванка – атрибут, а головне – це життя людей. Святкувати День Незалежності потрібно так, щоб люди жили краще, щоб людина стала незалежною. У нас сьогодні в Україні незалежною є одна людина – це Президент, і то йому нав’язують. Усі решта – залежні: і Верховна Рада, і уряд, я вже не кажу про пересічних і непересічних», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він зазначив, що достойно День Незалежності України буде святкуватися, коли люди стануть незалежними.

За словами Л.КРАВЧУКА, це єдине в Україні національне свято, і до нього треба відповідно ставитися.

Крім того, на його думку, до святкування Дня Незалежності має бути один підхід – звичайне святкування і кругла дата. «Нам не треба пояснювати, що ми не проводимо парад тому, що його проводили на 65-річчя Великої світової війни. Я думаю, що це не є зграбним і не є таким, що пояснює сутність питання. Це зовсім різні свята. І ми повинні пояснювати це тим, що ми проводимо паради лише на круглі дати», - сказав Л.КРАВЧУК.

Ющенко вірить, що Україні бути

Президент України (2005 – 2010 рр.) Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Україні бути, якщо у всіх буде свобода – свобода вибору, свобода слова, свобода думки, свобода підприємництва.

Про це йдеться у привітанні зі святом Незалежності, оприлюдненому на сайті “Нашої України”

«Наближення цього свята виборювали мільйони наших з вами батьків, дідів та прадідів, які хотіли одного – бути господарями у власній хаті. Саме ці риси української вдачі роблять мене оптимістом щодо майбутнього нашої Вітчизни», - сказано у привітанні.

В.ЮЩЕНКО вірить, що “притаманне українцям стремління до свободи є запорукою того, що вільна, європейська і заможна Україна подолає випробовування і посяде гідне місце серед країн світу».

Лідер «Нашої України» побажав усім добра, щастя і процвітання.

Майже половина громадян вважає, що Україна не є незалежною

Майже половина громадян вважає, що Україна не є справді незалежною державою.

Такі висновки було зроблено за результатами переданого агентству УНІАН опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня.

Зокрема, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, підтримали б незалежність 59,1% опитаних, що є одним із найвищих показників за весь час, коли проводилися подібні опитування, відзначають у Центрі Разумкова.

Водночас, частки тих, хто позитивно відповідає на запитання, чи є Україна дійсно незалежною державою, і тих, хто відповідає негативно, є приблизно рівними (відповідно 43,2% і 44,7%).

Частка тих, хто вважає, що Україна є дійсно незалежною державою, вища, ніж у 2006-2008 роках, однак нижча, ніж у 2005 році.

Відносна більшість опитаних вважає, що їхня родина більше втратила від здобуття Україною незалежності, ніж виграла (відповідно 41,7% і 26,3%).

Більшість громадян України (57,2%) вважають День Незалежності святом (16,7% опитаних відповіли, що День Незалежності для них – «дійсно велике свято», 40,5% – «звичайне свято, як і інші офіційні свята»). 31,9% дають відповідь, що для них це «не свято, а звичайний вихідний день», 7,9% – що взагалі «цей день повинен бути робочим».

В опитуванні взяли участь 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (75 міських та 54 сільських поселень).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У Києві розгорнуть 75-метровий прапор

В музеї під відкритим небом "Мамаєва Слобода" 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора і Дня Незалежності розгорнуть найбільший прапор України - довжиною 75,18 метрів, в небо буде запущено 7518 жовто-синіх кульок.

Як повідомляє прес-служба музею, площа прапора досягає 900 квадратних метрів, ширина - 12 метрів, довжина - понад 75 метрів. Такий розмір зумовлений глибоким сакральним символізмом, оскільки за літочисленням наших предків 2010 рік - це 7518 рік від створення світу.

Протягом двох днів тут пройдуть показові виступи кінного каскадерського театру "Українські козаки". Також відбудеться концерт фольклорних колективів за участю групи "Рожаниця" і народної співочої групи "Перевесло". Завершиться цей день вечорницями з музикою і знаменитою козацькою кашею-тетерею.

Початок заходів 23 і 24 серпня о 14:00.

Порядок у Києві забезпечать 4000 міліціонерів

Чотири тисячі міліціонерів і співробітників Внутрішніх військ охоронятимуть громадський порядок у Києві під час святкування Дня прапора та Дня незалежності 23 та 24 серпня.

Як йдеться в повідомленні відділу зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві, під час святкування будуть чергувати групи вибухотехнічної служби і більше 20-ти груп документування.

МВС також планує посилити наряди співробітників правоохоронних органів на центральних станціях київського метрополітену.

Київська міліція закликає громадян дотримуватися порядку під час святкування.

Нагадаємо, 20 серпня активісти столичних громадських організацій зав`язали синьо-жовті хустки на 19-ти пам`ятках в центрі Києва.

Як святкуватиме Київ

У Києві 24 серпня о 9.00 у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі розпочнеться молитва за Україну.

О 9.30 з участю керівників держави і міста відбудеться церемонія покладення квітів до пам`ятників Тарасу Шевченку и Михайлу Грушевському.

О 10.00 на Майдані Незалежності почнеться святкування. Замість танків Хрещатиков вранці 24 серпня пройдуть військові оркестри. Для дітей та молоді на головній вулиці Києва мерія проведе спортивні конкурси, турнір з вуличного боулінгу, а малюків будуть розважати клоуни.

О 10.00 на Літній естраді Центрального парку культури та відпочинку почнеться Всеукраїнський фестиваль аеродизайну «Повітряний карнавал», присвячений Дню Державного Прапора і 19-й річниці Незалежності України. А в парку Воїнів-інтернаціоналістів пройде байкер-шоу та доброчинний концерт, кошти від якого передадуть на підтримку онкохворих дітей України. Байкери продемонструють захоплюючі дух віражі, а співатимуть - Оксана Хожай, Джамала, Маша Садко, група Паранормальних, Марія Коломієць, Ліля Шинкарук, Паша Лі, М`ЯТА, Ірина Матющенко.

О 10.00 в акваторії Дніпра відбудеться міська регата з парусного спорту серед крейсерських яхт.

На Печерських схилах (Печерський ландшафтний парк) відбудеться виставка квітів.

З 12.00 до 22.00 на Майдані Незалежності проходитиме концертна програма: «Тобі, незалежна Батьківщина!» з участю національних художніх колективів.

В той же день з 9.00 до 17.00 від Майдана Незалежністи до вул. Б.Хмельницького проходитимуть культурно-художені і спортивні заходи для дітей і молоді.

На Співочому полі відбудеться незвичний показ мод - гості з усіх регіонів країни покажуть національне вбрання свого краю, пройдуть у вишиванках, а на літній естраді Маріїнського парку відубедться фестиваль-конкурс створення композицій з повітряних кульок «Кулі-Вулі», де майже десять компаній, які надають послуги з оформлення з допомогою повітряних кульок, продемонструють публіці мультяшних героїв та казкових персонажів.

Феєрверки відбудуться в дев’яти містах України

У зв`язку з покращенням погодних умов Міністерство оборони дозволило проведення святкових феєрверків у 9-ти українських містах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний наказ підписав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Згідно з наказом, 24 серпня о 22.00 святкові феєрверки відбудуться у Києві, Севастополі, Одесі, Керчі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

У Києві на честь 19-ої річниці Незалежності України салютуватимуть 20 залпами з 5-ти позицій: Володимирської гірки, майданчика біля музею Великої Вітчизняної війни, парку Перемоги, проспекту Маяковського, стадіону Національного університету оборони.

Разом з тим, Київміськдержадміністрація наголошує на необхідності дотримання правил протипожежної безпеки під час святкових і вихідних днів та закликає киян не використовувати самостійно пожежонебезпечні піротехнічні засоби.

(УНІАН)