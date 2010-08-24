Сьогодні на крайньому заході України очікується дощ
10:21, 24 серпня 2010Різне
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У Києві вдень до 32 тепла
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-33°; у Карпатах та горах Криму вночі 9-14°, вдень 17-22°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
У Київській області у вівторок опади не очікуються, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.
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