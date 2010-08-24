Сьогодні на крайньому заході України очікується дощ

Сьогодні вдень на крайньому заході України очікується короткочасний дощ, місцями грози, пориви 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-33°; у Карпатах та горах Криму вночі 9-14°, вдень 17-22°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у вівторок опади не очікуються, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.