Путін: Нарощування практичної взаємодії відповідає інтересам Росії й України

Голова уряду РФ Володимир ПУТІН відзначає, що нарощування практичної взаємодії відповідає корінним інтересам громадян Росії й України.

Як повідомили УНІАН у Посольстві РФ в Україні, про це сказано в поздоровленні з Днем Незалежності, надісланому прем`єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ.

«Сердечно поздоровляю Вас з національним святом України. Від щирого серця бажаю Вам щастя, міцного здоров`я й успіхів, а братському українському народові – благополуччя й процвітання», наголошується в привітанні.

«Росіяни й українці об`єднані багатовіковими вузами дружби, добросусідства і взаємовиручки, які витримали не одне суворе випробування. Щиро раді тому, що Україна зустрічає своє свято в обстановці політичної стабільності й економічного зростання. За останній час зроблено багато для відновлення і зміцнення взаємовигідного двостороннього партнерства. Спільними зусиллями налагоджено діалог між різними державними відомствами наших країн, намічені нові перспективні проекти співпраці в економічній, транспортній, науково-технічній, військово-промисловій, гуманітарній та інших сферах. Подальше нарощування практичної взаємодії поза сумнівом відповідає корінним інтересам громадян Росії й України», наголошує В.ПУТІН.