Янукович внесе до ВР свої поправки до закону про місцеві вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що внесе до Верховної Ради свої поправки до закону про місцеві вибори.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму зверненні до українського народу з нагоди 19-ї річниці Незалежності України, виголошеному на Майдані Незалежності у Києві.

Глава держави констатував, що зроблено черговий крок на шляху політичної реформи – ухвалено закон про вибори депутатів місцевих рад.

«Деякі з його положень викликали багато нарікань та протиріч. Я не один раз повторював: ми маємо удосконалюватися. Виборчі процедури повинні ставати демократичнішими», - зазначив Президент.

Тому, заявив В.ЯНУКОВИЧ, він вирішив внести до Верховної Ради свої зміни до цього закону.

«Я зроблю все, щоб забезпечити вільні, демократичні й прозорі місцеві вибори в Україні. Ми повинні отримати нову якість влади», – наголосив глава держави.