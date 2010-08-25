Анонс на 25 серпня
10:09, 25 серпня 2010Різне
0
Кабмін проведе чергове засідання Містобудівна рада Києва обговорить план развитку столиці до 2025 р. Експерти про співпрацю України і Китаю
В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Сірійської Арабської Республіки Валід Муаллім.
* * *
Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.
* * *
Відбудеться засідання Містобудівної ради при Міністерстві регіонального развитку і будівництва України, де розглядатиметься Концепція Генерального плану розвитку м. Києва і його приміської зони до 2025 року.
* * *
Прес-конференція на тему: «Перспективи налагодження торговельно-економічних відносин між Україною і Китаєм». Учасники: Валерій Коновалюк, народний депутат України, голова громадської організації "Ділова рада "Україна-Китай".
* * *
(УНІАН)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter