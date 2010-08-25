Анонс на 25 серпня

В Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Сірійської Арабської Республіки Валід Муаллім.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Відбудеться засідання Містобудівної ради при Міністерстві регіонального развитку і будівництва України, де розглядатиметься Концепція Генерального плану розвитку м. Києва і його приміської зони до 2025 року.

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Прес-конференція на тему: «Перспективи налагодження торговельно-економічних відносин між Україною і Китаєм». Учасники: Валерій Коновалюк, народний депутат України, голова громадської організації "Ділова рада "Україна-Китай".

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(УНІАН)