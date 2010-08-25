Аудит уряду Тимошенко завершується

Юридична фірма Trout Cacheris, PLLC (США) завершує проведення аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО у 2008-2009 роках, і його результати доповість уряд на одному із засідань Верховної Ради у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Зараз йде вже завершальна робота, і потім ми доповідатимемо (результати - УНІАН) у Верховній Раді", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він зазначив, що результати аудиту планують доповісти у вересні під час звіту про виконання чинним урядом бюджету на 2009 рік. "Це абсолютно логічно", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках.

Метою аудиту є виявлення нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були спрямовані ці гроші.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про Держбюджет на 2010 рік. Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуванням щодо відмивання грошей як в комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії Плато КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Уотергейтского скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою президента США Річарда НІКСОНА. А також розслідуванням у справі екс-президента США Біла КЛІНТОНА, якого пов’язують в сексуальним скандалом, який призвів до імпічменту Б. КЛІНТОНА.