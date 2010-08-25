Позачергове засідання ВР заплановане на 30 серпня

На сьогодні зібрана необхідна кількість підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради 30 серпня.

Про це в інтерв'ю агентству УНІАН повідомила прес-секретар голови Верховної Ради Ольга ЧОРНА.

Відповідаючи на питання, чи зібрані і чи подані до парламенту підписи депутатів щодо проведення позачергової сесії, вона сказала: "Необхідна кількість підписів зібрана. Готується відповідне розпорядження голови Верховної Ради України з цього питання".

О. ЧОРНА зазначила, що "відповідно до ч. 2 ст. 83 Конституції України і ст. 11 Закону "Про Регламент Верховної Ради України" ініціюють позачергову сесію 30 серпня 2010 року".

О. ЧОРНА повідомила, що на цьому засіданні передбачений розгляд трьох питань. За її словами, йдеться про розгляд законопроекту про внесення змін до закону про місцеві вибори.

Крім того, планують розгляд проекту закону про внесення змін до закону про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України (про механізм повернення заощаджень).

Як сказала прес-секретар голови ВР, також розглядатиметься питання виконання заходів щодо соціального захисту населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.