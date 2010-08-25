Попов запропонував ліквідувати райради

Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пропонує ліквідувати в Києві районні ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні під час позачергового пленарного засідання сесії Київради.

«Я пропоную рішення щодо надання місту Києву такого повноваження, як вирішення питання, чи будуть в місті Києві районні ради, чи їх не буде. Чи буде інша вертикаль влади», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що така вертикаль влади повинна ґрунтуватися на підпорядкуванні районних державних адміністрацій міста Києва Київській міській державній адміністрації.

Також він відзначив необхідність скорочення кількості чиновників у райдержадміністраціях. Зокрема, за його словами, на сьогодні їх чисельність становить 3600, і на їх утримання із міського бюджету витрачається 309 млн. грн. на рік. «Нам треба починати економити ресурси з себе», - зазначив О.ПОПОВ.

Також, за його словами, в райдержадміністраціях міста працюють від 8 до 14 заступників керівників РДА. «Я функцій для 14 заступників не придумаю», - зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради внесено пункт про затвердження звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» стосовно утворення чи неутворення районних рад.