Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ окреслив актуальні національні проекти з метою реформування економіки держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у виступі на засіданні Комітету з економічних реформ, який зараз проходить у Києві.

Президент наголосив, що сьогодні необхідно розглянути питання щодо реалізації актуальних для України національних проектів, які покликані відкрити нову перспективу для держави і матимуть вирішальне значення для економічної безпеки і гуманітарного розвитку.

«Ці проекти отримають статус національних, і кожний з них буде доведено до успішного завершення», - висловив упевненість глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ окреслив пріоритетні сфери, у яких ці національні проекти будуть реалізовуватися. За словами Президента, це зокрема, «нова енергетика», у якій проекти будуть давати відповідь на питання енергетичної безпеки України; «нова якість життя», де необхідно знайти вирішення питань щодо доступного житла, якісного медичного обслуговування, переходу до світових стандартів освіти та вирішення проблем довкілля. Наступною пріоритетною сферою глава держави назвав «розвиток інфраструктури».

«Ми маємо обговорювати роль України у транспортних потоках, які значною мірою були втрачені за останні роки на користь наших сусідів», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Як підкреслив Президент, механізми реалізації цих національних проектів будуть інноваційними.

«Розраховувати потрібно буде не на бюджетні кошти, а на інструменти державно-приватного партнерства та на залучення інвестицій у національну економіку, що особливо важливо в нинішній непростий період подолання кризи», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності утворити у складі Комітету з економічних реформ окрему робочу групу з питань національних проектів та доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ взяти під особистий контроль підтримку питання з реалізації національних проектів.