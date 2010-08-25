Уряд має до кінця року завершити дерегуляцію дозвільної системи в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду до кінця року завершити дерегуляцію дозвільної системи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на засіданні Комітету з економічних реформ, який зараз проходить у Києві.

За словами Президента, «це питання є наріжним каменем, який стримує сьогодні розвиток підприємництва, бізнесу і надходження інвестицій в Україну».

«Хоча чиновники, ми добре розуміє, будуть чіплятися чим завгодно, щоб залишитися біля цієї годівниці, тому що вона створювалася роками і зламати її швидко не вдасться. Але суттєві кроки ми повинні здійснити сьогодні, і зробити це свідомо жорстко», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сьогодні Кабінет міністрів вже скоротив на 50% кількість дозволів, необхідних для ведення бізнесу, але, на переконання В.ЯНУКОВИЧА, ця кількість повинна становити лише 10% від того, що було.

У зв’язку з цим Президент доручив уряду прискорити процес дерегуляції.

«Переконаний, що до кінця року це зробити цілком можливо», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.