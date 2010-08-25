Анонс на 26 серпня

Відбудеться відкриття першого оновленого супермаркету побутової техніки та електроніки «Фокстрот. Техніка для дому» (просп. Московський, 21).

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Прес-конференція за участю керівників компанії «Фокстрот. Техніка для дому», які розкажуть про причини і подробиці переформатування магазину, а також про найближчі плани розвитку мережі. Учасники: Юрій Пономаренко, заступник виконавчого директора компанії «Фокстрот. Техніка для дому»; Дмитро Онащенко, керівник роздрібних продажів« Фокстрот». Також будуть присутні: Young-chul Park, президент Samsung Electronics Ukraine; Оксана Воробйова, керівник відділу маркетингових комунікацій компанії «Фокстрот. Техніка для дому»; майбутній комерційний директор компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Ян Неєдли.

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

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Під головуванням в.о. голови КМДА Олександра Попова відбудеться круглий стіл на тему: "Субсидії як дієвий інструмент соціальної допомоги киянам". Очікується участь міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги.

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Прес-конференція начальника Київської регіональної митниці Геннадія Романенка на тему: «Зелений коридор» для національного бізнесу і міжнародне співробітництво в розкритті тіньових схем».

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Прес-конференція на тему: «Утилізація боєприпасів: шляхи вирішення проблеми для нової влади». Учасники: директор департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України Юрій Бровченко, військовий експерт, представник Міжнародної асоціації «Солдати миру» в Східній Європі, член Громадської ради при Міністерстві оборони Юрій Донський і заступник гендиректора Державного центру утилізації «Безпека» Володимир Попович.

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Круглий стіл на тему: "Як запобігти появі контрафактних будматеріалів на ринку України. Результати рейду Союзу споживачів України з перевірки цементу". Учасники: Віктор Трофименко, виконавчий директор Союзу споживачів України; Владислава Хижняк, перший заступник голови Держспоживстандарту України; В`ячеслав Голубовський, директор Департаменту споживчої політики та реклами Держспоживстандарту України; Петро Лопатьєв, виконавчий директор Асоціації "Укрцемент"; Сергій Дудзяний, ген.менеджер по продажу групи "Діккергоф"; Інеса Рядова, начальник лабораторії ЗАТ "Укргеолбудм"; Олег Цільвик, виконавчий директор Асоціації "Укрінтерстандарт".

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Прес-конференція президента Моторного (транспортного) страхового бюро України Володимира Романишина на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників у контексті нових умов здійснення цього виду страхування». У заході також братимуть участь члени Президії МТСБУ і керівники об`єднань учасників страхового ринку.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перше вересня БЕЗ КВІТІВ: 320 тонн квітів не потрапили в Україну внаслідок п`ятикратного збільшення митних зборів». 1 вересня одна троянда може коштувати батькам школярів більше п`ятдесяти гривень. Це може статися в результаті несподіваного і стрімкого підвищення митних зборів. На кордонах України 40 вантажівок із квітами не можуть дістатися до місця призначення. 12 серпня квіткарі, які збиралися ввозити продукцію на територію України, були поставлені перед фактом: ціни, що вказані в інвойсах і митних деклараціях, збільшені в три рази. Але 16 серпня вимоги до імпортерів були підвищені вже в п`ять разів. Найцікавіше те, що наказ митниці було надано «усно». Учасники: президент Спілки українських квіткарів Ірина Слободянюк; ген.директор ТОВ СП "Украфлора" Олена Букало, директор ТОВ "Інтерфлора-Україна" Анатолій Зачинський. На прес-конференцію також запрошений голова Державної митної служби України Ігор Калетник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 280-55-24, (067) 126-68-84.

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Відбудеться зустріч профактиву Федерації профспілок України з керівниками центральних органів виконавчої влади: Мінпаливенерго (Ю. Бойко), Мінжитлокомунгосп (Ю. Хіврич), Мінекономіки (В. Цушко), Мінпраці (В. Надрага), НКРЕ (С. Тітенко), НАК «Нафтогаз України» (Є. Бакулін), віце-прем`єр-мінстр України С. Тігіпко. На зустрічі будуть обговорюватися проблемні питання про підвищення цін і тарифів на природний газ, житлово-комунальні послуги для населення і питання впровадження заходів соціального захисту.

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15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «TEZ TOUR застрахував відповідальність перед своїми туристами на 50 млн.». У зв`язку зі сформованою ситуацією на українському туристичному ринку (банкрутство компанії «Карія Тур Україна» у липні, недовіра до туроператорів та фінансова нестабільність деяких з них) TEZ TOUR UKRAINE пішла на безпрецедентний крок. Уперше в Україні туристичний оператор застрахував відповідальність перед своїми туристами за невиконання або неналежне виконання взятих зобов`язань. Питання: наслідки липневої кризи (банкрутство компанії «Карія Тур Україна», недовіра до туроператорів та фінансова нестабільність деяких з них); фінансові гарантії для українських туристів (договір страхування відповідальності туроператора); ініціативи туроператорів по зміні законодавчої бази України для захисту прав громадян. Учасники: Йосип Андрик, директор компанії TEZ TOUR UKRAINE; Мирослав Бойчин, голова правління ЗАТ «Європейське туристичне страхування»; Аркадій Маслов, комерційний директор компанії TEZ TOUR UKRAINE (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (050) 422-31-10. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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На базі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбудеться розширена виїзна колегія Держкомлісгоспу України, під головуванням голови Комітету Миколи Шершуна та віце-прем`єр-міністра України Віктора Слаути. Учасники колегії відвідають Національний природний парк «Сколівські Бескиди» і Зелемьянковское лісництво Сколівського лісгоспу, ознайомляться з екологічно безпечними технологіями заготівлі деревини, з австрійським досвідом будівництва лісових доріг, а також лісогосподарськими заходами.

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