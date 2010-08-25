Курс НБУ на 26.08.10

Офіційний курс НБУ на 26.08.10100 USD - 789.0000 (25 серпня - 789.0000)100 EUR - 995.1657 (25 серпня - 1002.8979)10 RUR - 2.5537 (25 серпня - 2.5860)Облікові курси банківських металів на 26.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-97638.75 (25 серпня-97086.45)961 XAG 10 Срібло-1469.91 (25 серпня-1431.25)962 XPT 10 Платина-20006.90 (25 серпня-119691.30)964 XPD 10 Паладій-38424.30 (25 серпня-38108.70)

Офіційний курс НБУ на 26.08.10 100 USD - 789.0000 (25 серпня - 789.0000) 100 EUR - 995.1657 (25 серпня - 1002.8979) 10 RUR - 2.5537 (25 серпня - 2.5860) Облікові курси банківських металів на 26.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-97638.75 (25 серпня-97086.45) 961 XAG 10 Срібло-1469.91 (25 серпня-1431.25) 962 XPT 10 Платина-20006.90 (25 серпня-119691.30) 964 XPD 10 Паладій-38424.30 (25 серпня-38108.70)

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