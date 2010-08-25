Курс НБУ на 26.08.10
18:51, 25 серпня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 26.08.10100 USD - 789.0000 (25 серпня - 789.0000)100 EUR - 995.1657 (25 серпня - 1002.8979)10 RUR - 2.5537 (25 серпня - 2.5860)Облікові курси банківських металів на 26.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-97638.75 (25 серпня-97086.45)961 XAG 10 Срібло-1469.91 (25 серпня-1431.25)962 XPT 10 Платина-20006.90 (25 серпня-119691.30)964 XPD 10 Паладій-38424.30 (25 серпня-38108.70)
Офіційний курс НБУ на 26.08.10
100 USD - 789.0000 (25 серпня - 789.0000)
100 EUR - 995.1657 (25 серпня - 1002.8979)
10 RUR - 2.5537 (25 серпня - 2.5860)
Облікові курси банківських металів на 26.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-97638.75 (25 серпня-97086.45)
961 XAG 10 Срібло-1469.91 (25 серпня-1431.25)
962 XPT 10 Платина-20006.90 (25 серпня-119691.30)
964 XPD 10 Паладій-38424.30 (25 серпня-38108.70)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter