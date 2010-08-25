Каськів назвав десять пріоритетних проектів Януковича

Народний депутат України, керівник робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислав КАСЬКІВ на сьогоднішньому засіданні Комітету назвав 10 національних проектів, визначених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у рамках національних пріоритетів, передає кореспондент УНІАН.

Проект «Нова енергія» передбачає будівництво терміналу з прийому зрідженого газу. «Цей проект позбавить Україну залежності від монопольного імпорту природного газу», - зазначив В.КАСЬКІВ.

Другий нацпроект – «Енергія природи» - передбачає будівництво сонячних електростанцій. «Проект передбачає створення чистого ресурсу енергії вітру і сонця в обсягу 2 тис. МВт, що приблизно дорівнює 2 млрд. куб. м імпортованого газу. Реалізовуватиметься в основному в Криму і в Запоріжжі», - зазначив він.

Проект «Нова якість життя» передбачає відразу 6 програм, зокрема, з будівництва доступного житла, проект "Чисте місто" - будівництво сміттєпереробних заводів.

Серед інших національних проектів - «Якісна вода», що передбачає будівництво 23 тис. систем питної води в дитячих садах, школах тощо; «Відкритий світ» - створення національної інформаційно-комунікаційної системи на основі технології 4G; «Місто майбутнього» - формування стратегічних планів з розвитку міст, пілотний проект планується запустити в Києві; «Нове життя» - соціальний проект, який здійснюватиметься в системі співпраці з Міністерством охорони здоров`я, вимагає бюджетного фінансування; «Олімпійська надія-2022» передбачає розвиток інфраструктури в гірському регіоні Західної України; «Нова інфраструктура» - проект, що передбачає на сьогодні тільки одну програму – проект створення повітряного експреса «Київ-Бориспіль».

В.КАСЬКІВ сказав, що проекти після схвалення Президентом будуть передані до уряду і впродовж кількох тижнів будуть представлені для обговорення з експертами та інвесторами.

"Ми чекаємо, що частина названих проектів за наявності високої політичної волі й повного сприяння виконавчої влади почне свою реалізацію в найближчі кілька місяців, оскільки на них вже є техніко-економічне обгрунтування", - відзначив він. За іншими проектами розробка ТЕО має завершитися до кінця наступного року. "Ми чекаємо прямих інвестиційних надходжень вже наступного року", - наголосив В.КАСЬКІВ.