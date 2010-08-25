Головне на 25 серпня

Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити.

Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд має достатньо ресурсів, щоб зупинити ажіотаж. Хочу заспокоїти всіх громадян: незважаючи на несприятливі погодні умови, а також кон’юнктуру цін, підстав для значного зростання цін в Україні немає», - сказав М.АЗАРОВ.

На сьогодні соціально-економічні показники розвитку економіки України дають підстави сподіватися, що докризового рівня її розвитку Україна зможе досягти вже наступного року.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"На одному з перших засідань Кабміну ми визначили для себе завдання вийти на показники промислового виробництва 2007 року, який поки що залишається найбільш успішним для вітчизняної економіки. У нас є усі підстави вважати, що вже наступного року цієї мети ми досягнемо", - сказав М.АЗАРОВ.

М. АЗАРОВ зазначив, що на сьогодні в Україні вже вдалося стабілізувати фінансову ситуацію, вчасно відбуваються розрахунки за "астрономічні" борги, які залишив колишній уряд, в країні проводять зважену бюджетну політику. У результаті дій уряду, підкреслив М. АЗАРОВ, міжнародні рейтингові агентства за останній час кілька разів підвищували суверенний рейтинг України.

М. АЗАРОВ наголосив, що обнадіює зростання об`ємів роздрібного товарообігу в січні-липні майже на 4%, при тому, що в травні цей показник складав близько 1%. "Наші критики говорили, що це (показник товарообігу в травні) результат статистичної погрішності. Зараз абсолютно зрозуміло, що зростання об`єктивне і він підтверджує правильність вибраної нами соціально-економічної політики", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив позитивні тенденції на ринку споживчих товарів, зокрема інфляція складає за 7 місяців близько 3,3%. Також прем`єр-міністр підкреслив, що позитивні тенденції є і в будівельній галузі - за перше півріччя введено в експлуатацію житла на 43% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

ДК "Газ України" повідомляє, що за наявності у підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгованості за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р., компанія не укладатиме договори на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і припинить виділяти їм планові об`єми природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

При цьому "Газ України" закликає керівників місцевих органів влади і підприємств терміново вжити заходи з погашення заборгованості за природний газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр.

Згідно з повідомленням, на 20 серпня, підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК "Газ України" за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ лише на 77%. Заборгованість за цей період перевищує 2,28 млрд грн.

Найбільші борги за газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької (471 млн грн.), Дніпропетровської (332 млн грн.), Луганської (269 млн грн.), Харківської (227 млн грн.) та Одеської (133 млн грн.) областей.

Крім того, на 20 серпня столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" заборговувала ДК "Газ України" понад 1,94 млрд грн. (рівень оплати в 2010 р. - 55%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (48%), Закарпатської (52%), Житомирської (62%) областей та м. Севастополь (56%).

У той же час, на 100% розрахувалися теплоенергетичні підприємства Миколаєва, на 97% - Чернівецької, на 95% - Полтавської, на 90% - Львівської та Черкаської областей.

ДК "Газ України" повідомляє, що через низький рівень розрахунків і невиконання договірних зобов`язань зі стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу, упродовж останніх місяців були змінені керівники ряду підприємств. Нові керівники очолили, зокрема, такі підприємства: "Дніпропетровські міські теплові мережі", "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міськради, "Теплопостачання міста Одеси", "Одеська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ", "Північнодонецька ТЕЦ", "Лисичанська ТЕЦ", "Харківська ТЕЦ-5" і "Херсонська ТЕЦ".

У разі порушення теплопостачальниками дисципліни розрахунків за спожитий газ, ДК "Газ України" і надалі ініціюватиме перед державними і місцевими органами влади питання зміни керівників таких підприємств.

Як зазначають у компанії, значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Юридична фірма Trout Cacheris, PLLC (США) завершує проведення аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО у 2008-2009 роках, і його результати доповість уряд на одному із засідань Верховної Ради у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Зараз йде вже завершальна робота, і потім ми доповідатимемо (результати - УНІАН) у Верховній Раді", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він зазначив, що результати аудиту планують доповісти у вересні під час звіту про виконання чинним урядом бюджету на 2009 рік. "Це абсолютно логічно", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

НАК «Нафтогаз України» подала апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, яке підтверджує вердикт Стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» газ.

Про це заявив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, повідомляє "Радіо Свобода".

«Давно», – відповів міністр на запитання, чи подали апеляцію. Інших подробиць він не уточнив.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ окреслив актуальні національні проекти з метою реформування економіки держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у виступі на засіданні Комітету з економічних реформ, який зараз проходить у Києві.

Президент наголосив, що сьогодні необхідно розглянути питання щодо реалізації актуальних для України національних проектів, які покликані відкрити нову перспективу для держави і матимуть вирішальне значення для економічної безпеки і гуманітарного розвитку.

«Ці проекти отримають статус національних, і кожний з них буде доведено до успішного завершення», - висловив упевненість глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ окреслив пріоритетні сфери, у яких ці національні проекти будуть реалізовуватися. За словами Президента, це зокрема, «нова енергетика», у якій проекти будуть давати відповідь на питання енергетичної безпеки України; «нова якість життя», де необхідно знайти вирішення питань щодо доступного житла, якісного медичного обслуговування, переходу до світових стандартів освіти та вирішення проблем довкілля. Наступною пріоритетною сферою глава держави назвав «розвиток інфраструктури».

«Ми маємо обговорювати роль України у транспортних потоках, які значною мірою були втрачені за останні роки на користь наших сусідів», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Як підкреслив Президент, механізми реалізації цих національних проектів будуть інноваційними.

«Розраховувати потрібно буде не на бюджетні кошти, а на інструменти державно-приватного партнерства та на залучення інвестицій у національну економіку, що особливо важливо в нинішній непростий період подолання кризи», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності утворити у складі Комітету з економічних реформ окрему робочу групу з питань національних проектів та доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ взяти під особистий контроль підтримку питання з реалізації національних проектів.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2010 року скоротилася на 13,5% і на 1 серпня ц.р. становила 1,55 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, із початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 5%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 серпня ц.р. зафіксовано в трьох областях України та в Києві.

Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 серпня ц.р. становила 285,439 млн. грн. (із початку року зросла на 7,2%, у липні – скоротилася на 18,3%), у Луганській – 148,558 млн. грн. (із початку року зросла на 12,2%, у липні – скоротилася на 14,5%), у Харківській – 126,117 млн. грн. (із початку року зросла на 5,5%, у липні – скоротилася на 17,3%). На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 167,151 млн. грн. (із початку року зросла на 19,1%, у липні – на 4,5%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України. Не збільшилася заборгованість із початку року в Хмельницькій області (на 1 серпня ц.р. становила 22,636 млн. грн.), а також Черкаській (23,501 млн. грн.), Тернопільській (12,295 млн. грн.), Полтавській (31,254 млн. грн.), Львівській (81,058 млн. грн.), Запорізькій (57,526 млн. грн.), Рівненській (12,264 млн. грн.), Житомирській (47,59 млн. грн.) і Дніпропетровській (40,816 млн. грн.) областях і АР Крим (66,771 млн. грн.).

Тільки в Чернівецькій області заборгованість із виплати зарплати на 1 серпня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн. – 6,566 млн. грн. (із початку року зросла на 15,1%, у липні – скоротилася на 6,3%).

Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пропонує ліквідувати в Києві районні ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні під час позачергового пленарного засідання сесії Київради.

«Я пропоную рішення щодо надання місту Києву такого повноваження, як вирішення питання, чи будуть в місті Києві районні ради, чи їх не буде. Чи буде інша вертикаль влади», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що така вертикаль влади повинна ґрунтуватися на підпорядкуванні районних державних адміністрацій міста Києва Київській міській державній адміністрації.

Також він відзначив необхідність скорочення кількості чиновників у райдержадміністраціях. Зокрема, за його словами, на сьогодні їх чисельність становить 3600, і на їх утримання із міського бюджету витрачається 309 млн. грн. на рік. «Нам треба починати економити ресурси з себе», - зазначив О.ПОПОВ.

Також, за його словами, в райдержадміністраціях міста працюють від 8 до 14 заступників керівників РДА. «Я функцій для 14 заступників не придумаю», - зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради внесено пункт про затвердження звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» стосовно утворення чи неутворення районних рад.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ 17 вересня проведуть зустріч у м. Шостка Сумської області.

Про це йшлося сьогодні у Києві під час українсько-російських політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та РФ, повідомили УНІАН у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

Зустріч глав держав буде присвячена автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ, додали в МЗС.

Загалом, йдеться у повідомленні, під час політичних консультацій було із задоволенням констатовано, що на сучасному етапі українсько-російські відносини розвиваються в дусі рівноправного стратегічного партнерства. За останні місяці спільними зусиллями вдалося відновити атмосферу взаємної довіри у міждержавних контактах. На якісно новий рівень вийшов діалог між Україною та Росією: станом на серпень 2010 року сторонами проведено понад 20 зустрічей високого рівня, підписано 21 двосторонній документ. Двосторонній товарообіг практично досяг докризового рівня.

У контексті необхідності підтримання високої динаміки українсько-російських контактів узгоджено графік двосторонніх заходів до кінця поточного року. Зокрема, йшлося також про Українсько-Російський економічний форум під патронатом Президентів (жовтень ц.р., м. Геленджик), Четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням В.ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА (листопад ц.р., м. Москва), сьоме засідання Комітету з економічного співробітництва Міждержавної комісії під головуванням глав урядів України та РФ (жовтень ц.р., м. Київ), четверте засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Міждержавної комісії (15 вересня ц.р., м. Москва) та інші заходи, поінформували в МЗС.

Сторони підтвердили свою налаштованість на продовження роботи над проектом Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства, покликаної зафіксувати взаємне прагнення вивести міждержавні відносини на якісно новий рівень. Домовлено обговорити стан підготовки цього документа на найближчому засіданні Підкомітету з міжнародного співробітництва у вересні ц.р. у м. Москва.

Під час розгляду актуальних питань, пов’язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, було констатовано наявність позитивної динаміки в імплементації домовленостей, досягнутих на найвищому рівні 21 квітня 2010 року. За даними МЗС, підтверджено взаємну зацікавленість у подальшій активізації роботи з удосконалення договірно-правової бази, що регламентує перебування російського флоту на українській території. Розглянуто перспективи розширення участі російської сторони у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополь та інших населених пунктів, у яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту РФ. Домовлено, що наступне засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України пройде у грудні ц.р.

Крім того, у зв’язку з набуттям чинності 29 липня ц.р. Угодою між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону сторони обговорили наступні практичні кроки з формування Спільної демаркаційної комісії та початку відповідних робіт на міждержавному кордоні.

Сторони висловили взаємну готовність до активізації переговорного процесу з розмежування Азовського та Чорного морів. Українська сторона підтвердила свою позицію щодо необхідності розмежування Керченської протоки. Досягнуто домовленості продовжити двосторонні консультації з метою вироблення взаємоприйнятного розв’язання цих питань та підготовки до підписання відповідних міждержавних документів.

Обговорено і перспективи взаємодії України та Росії у консульській та культурно-гуманітарній сферах.

Серед комплексу міжнародних питань особливу увагу приділено проблематиці Придністровського врегулювання. Підтверджено прагнення сторін, зафіксоване у Спільній заяві Президентів України та Росії від 17 травня 2010 року, всебічно сприяти врегулюванню придністровського конфлікту на основі дотримання територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

Сторони обмінялися думками стосовно перспектив співробітництва у рамках ООН, СНД, ОБСЄ, РЄ, інших міжнародних організацій та форумів, а також низки актуальних міжнародних та регіональних проблем.

Також досягнуто домовленості продовжити на регулярній основі консультації між зовнішньополітичними відомствами України та Росії з метою забезпечення ефективної координації зусиль у вирішенні завдань двостороннього співробітництва. Наступний раунд консультацій пройде навесні 2011 року в Москві.

(УНІАН)