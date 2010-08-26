Кабмін затвердив перелік видів діяльності, на які потрібні дозволи

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перелік видів господарської діяльності, для ведення яких необхідно одержати дозволи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, до цього переліку включено 144 дії та види діяльності. Решта видів господарської діяльності може здійснюватися за декларативним принципом. Крім того, з 227 видів дозвільних документів залишено лише 91.

До переліку дій і видів діяльності, для ведення яких необхідне отримання дозвільних документів, зокрема, увійшли: виробництво молока і молочних продуктів, перевезення небезпечних відходів, виробництво і реалізація елітного насіння, зберігання зерна і продуктів його переробки, розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах, переміщення визначних пам`яток культурної спадщини.

Водночас у прес-службі відзначили, що зазначений в постанові Кабміну перелік видів діяльності найближчим часом буде скорочено. На доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА частина перерахованих дозволів має бути скасована або замінена деклараціями матеріально-технічної бази, оскільки види дій і діяльності, які вони регламентують, не становлять небезпеки для життя і здоров`я населення і навколишнього середовища. Після внесення цих змін дозвіл необхідно буде одержувати на 125 видів робіт і діяльності, а кількість дозволів у цілому скоротиться до 68.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2010 року Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» про здійснення господарської діяльності на підставі подачі декларації. За ухвалення даного рішення проголосували 272 народних депутата із 417, зареєстрованих в сесійному залі. Цей закон набуває чинності з дня його публікації.

Закон встановлює право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі надання декларації, розповсюджується на всі види діяльності, не заборонені законом. Перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі надання декларації, в 30-денний термін визначається Кабінетом міністрів.

Законом передбачено, що «...у разі незатвердження урядом упродовж місяця з дня публікації переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі надання декларації, суб`єкт господарювання має право на ведення господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації».