Черновецький повернеться з відпустки 1 вересня
14:37, 26 серпня 2010Різне
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Повідомив Попов
Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повернеться з відпустки 1 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.
"1 вересня у нього закінчується відпустка. Ми розмовляли, і він сказав, що буде", - сказав О.ПОПОВ.
Як відомо, у липні Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ узяв відпустку на 45 днів.
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