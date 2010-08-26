Турфірма застрахувала свою відповідальність на 50 млн. грн.

Туристичний оператор TEZ TOUR UKRAINE застрахував цивільну відповідальність перед своїми туристами на суму 50 млн. грн., підписавши договір із ЗАТ «Європейське туристичне страхування».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії TEZ TOUR UKRAINE Йосиф АНДРІК.

«Турист має почуватися спокійно, і оператор має дати туристові упевненість, що всі зобов`язання перед ним буде виконано», - відзначив Й.АНДРІК.

Він нагадав, що сьогодні відповідно до Закону «Про туризм» мінімальний розмір фінансових гарантій туроператорів, які відправляють туристів за кордон, становить 20 тис. євро, а мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента, який продає турпродукт, - лише дві тисячі євро, чого явно замало, аби компенсувати можливі фінансові втрати у разі виникнення непередбачених обставин.

Договір підписаний 10 серпня і набуває чинності 1 вересня 2010 року.

«Підписання договору з компанією «Європейське туристичне страхування» гарантує туристам TEZ TOUR оплачений відпочинок і безперешкодне повернення на батьківщину у разі форс-мажорних обставин, - сказав комерційний директор компанії TEZ TOUR UKRAINE. - Важливо те, що гарантії діють тільки в разі наявності у туриста підписаного договору з туроператором і документа, що підтверджує оплату туру».

У TEZ TOUR UKRAINE висловили сподівання, що інші туроператори наслідуватимуть приклад і забезпечать належний захист інтересів своїх клієнтів. Також у компанії відзначили, що підписання страхового договору не вплине на вартість послуг, що надаються туроператором.

У свою чергу голова правління СК «Європейське туристичне страхування» Мирослав БОЙЧИН відзначив, що в Європі страхування відповідальності туроператора - абсолютно звичайний вид страхування, при цьому в Україні це перший такий проект.

За умовами договору, сума страхової гарантії покриває витрати туристів в разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань туроператора перед клієнтами. Це можуть бути різні форс-мажорні ситуації, серед яких фінансові проблеми туроператора або партнерів туроператора (авіакомпаній, банків, готелів, транспортних компаній), зокрема викликані природними катаклізмами чи політичними ситуаціями.

Довідка УНІАН. Компанія TEZ TOUR на туристичному ринку з 1994 року. До складу TEZ TOUR на сьогодні входять більш як двадцять міжнародних компаній. Компанія має представництва в наступних державах: Іспанія, Греція, Туреччина, Австрія, Єгипет, Таїланд, Канарські острови, Куба, Домініканська Республіка, Мальдіви, Шрі-Ланка, Грузія.

ЗАТ «Європейське туристичне страхування» - єдина страхова компанія в Україні, що спеціалізується на туристичному страхуванні. Акціонерами компанії є італійський концерн Generali Group і німецька перестрахувальна компанія Munich Re Group.