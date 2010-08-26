Головне на 26 серпня

Хроніка дня

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Економіка

Профіцит платіжного балансу склав 5,2 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-липні ц.р., за попередніми даними, становив 5,2 млрд. дол. порівняно з 8,2 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в липні ц.р., п`ятий місяць поспіль, зведений платіжний баланс формується з профіцитом, і минулого місяця він становив 0,7 млрд. дол.

У Нацбанку відзначають, що на відміну від попередніх місяців, профіцит зведеного платіжного балансу в липні ц.р. був сформований лише за рахунок припливу за капітальним і фінансовим рахунком (1 млрд. дол.), а сальдо поточного рахунку було негативним (255 млн. дол.).

«Формування дефіциту поточного рахунку було викликане як сезонним зростанням імпорту товарів (до 5,2 млрд. дол.), так і скороченням експортних постачань (до 4,3 млрд. дол.) за рядом ключових груп», - говориться в повідомленні Нацбанку.

В результаті, сальдо поточного рахунку за січень-липень ц.р. скоротилося майже до нульового значення - 24 млн. дол.

Профіцит за капітальним і фінансовим рахунком у липні ц.р. був сформований надходженням коштів від продажу квот на викиди вуглекислого газу від Японії, зовнішніми залученнями інших секторів економіки і продовженням зростання заборгованості за торговими кредитами.

За січень-липень ц.р. профіцит капітального і фінансового рахунку зріс до 5,1 млрд. дол. (за відповідний період минулого року дефіцит становив 7,1 млрд. дол.).

У липні 2010 року позитивне зведене сальдо платіжного балансу в розмірі 0,743 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг станом на 1 серпня 2010 року становив 30,9 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,1 місяців майбутнього періоду.

Нафта. Газ

«Нафтогаз» цього року планує додатково одержати 3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» розраховує до кінця поточного року додатково одержати 3 млрд. грн. в результаті підвищення роздрібних цін на газ для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН сьогодні під час зустрічі представників Федерації профспілок України з представниками уряду.

«Загалом ми до кінця цього року одержимо 3 млрд. грн. (від підвищення цін – УНІАН), і все це піде на розвиток газової галузі», – сказав Ю.КОЛБУШКІН.

За його словами, підвищення цін для населення, зниження цін на імпортований газ, а також інші заходи, яких вживає уряд, дасть змогу зменшити дефіцит бюджету «Нафтогазу» до 7,3 млрд. грн. порівняно з планованими 40 млрд. грн. на початку поточного року.

За словами представника компанії, в 2011 році бюджет «Нафтогазу» очікується бездефіцитним.

У ПСГ закачано 20 млрд. куб. м газу

В українські підземні сховища газу (ПСГ) закачано 20 млрд. кубометрів газу.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН.

За його словами, обсяг покупки імпортного газу в серпні поточного року складе 2,8-3 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК «Нафтогаз України» планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

Росія пропонує неприйнятні умови для зниження ціни на газ – Соколовський

Росія на даному етапі пропонує Україні неприйнятні умови для зниження ціни на газ.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«У мене є достовірна інформація, що Росія пропонує збільшити обсяг закупівлі газу до 75 млрд. кубів. І це підтверджує те, що її цікавить наш ринок газу без впровадження енергозберігаючих технологій. Інакше навіщо нам такі обсяги газу?» - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що українська сторона не погоджується на такий варіант.

"Наша сторона, зокрема, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО поки що займає більш-менш прагматичну позицію і на такий крок йти не має наміру. Й інша група, яка готова все здавати, зокрема й ГТС на невигідних умовах, також не є прихильником збільшення обсягів закупівлі. Така умова губить нашу видобувну галузь і робить недоцільним проведення реформування і модернізації газового сектора з метою скорочення споживання газу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Разом з тим він зазначив, що Україна демонструє готовність створити на невигідних умовах СП з передачі Росії ГТС для того, щоб росіяни мали прямий доступ до внутрішнього ринку газу.

«У всякому разі, українська сторона, наскільки я знаю, не висуває жодних аргументів проти такого варіанту», - сказав експерт.

Росія, сказав він, зі свого боку, зацікавлена в тому, щоб підписувати зараз довгострокові контракти з українськими споживачами і фактично зобов`язати металургів і хіміків на багато років купувати великі обсяги газу. «Такий варіант ніяк не сприятиме проведенню реформ для енергозбереження і виконанню програми економічного розвитку Віктора ЯНУКОВИЧА», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Соколовський: Газові контракти слід не коригувати, а укладати нові

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що пройшов час критикувати попередній уряд України й російську сторону за підписані в 2009 році газові контракти, а їх необхідно відміняти й укладати нові.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

"Думаю, що зараз уже пройшов час говорити про провину старого уряду або ж російської сторони за невигідні контракти. У нової влади було достатньо часу, щоб змінити ситуацію. Сьогодні варто було б говорити вже не про перегляд, а анулювання старих контрактів й укладення нових, на умовах, які б не ущемляли жодну із сторін", - відзначив експерт.

Прийнятним варіантом Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає повернення до домовленостей, досягнутих екс-президентами України і Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ у лютому 2008 року. "Йдеться про поступовий упродовж 3-5 років перехід на ринкові ціни на транзит і закупівлю газу і створення двох СП для доставки газу до кордону і продажу його на внутрішньому ринку. Причому цим СП не повинні передаватися національні активи. Тим паче, що перед виборами нова влада обіцяла це зробити. Або тоді росіяни давали якісь обіцянки, які зараз не виконують? Якщо так - то скажіть про це відверто. А якщо з Росією таких домовленостей не було, то ці обіцянки були звичайним замилюванням очей", - сказав експерт.

Він нагадав про існування базової українсько-російської угоди 1997 року, де йдеться про неприпустимість будь-яких економічних утисків сторін при співпраці у газовій сфері.

"Це слабка, та все ж підстава, щоб розірвати ці контракти й укласти нові на взаємоприйнятних умовах", - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Агро

Експорт олії з України може становити 60% світового ринку

За підсумками 2010 року, враховуючи тенденції на зерновому ринку країни, обсяг експорту соняшникової олії з України може становити 60% світового ринку, тоді як в 2009 році він становив 54%.

Про це сьогодні під час форуму «Ринок олійних культур 2010» повідомив заступник міністра аграрної політики України Євгеній ЛАВРОВ.

Він нагадав, що для стимулювання зростання виробництва соняшникової олії в Україні в 1999 році було введено експортне мито на насіння соняшнику у розмірі 23% з подальшим зниженням до 17% в 2004 році.

Встановлене експортне мито, за словами Є.ЛАВРОВА, була чинником, який скоротив експорт і сприяв зростанню виробництва соняшникової олії на внутрішньому ринку, збільшив завантаження олійно-жирового комплексу, а також збільшив частку експорту соняшникової олії на світовому ринку.

Проте, за словами заступника міністра, сьогодні існує серйозна загроза розвитку цього комплексу у зв`язку з вимогою СОТ скасувати експортне мито на соняшник з України. «В процесі приєднання до СОТ Україна повинна скорочувати експортне мито щорічно на 1%. І починаючи з 16% в умовах приєднання має досягти 10%. Проте поточна ставка мита в 2010 році становила 12%», - сказав він.

Найбільшим експортером рослинної олії є Євросоюз, який у свою чергу наполягає на скасуванні мита на експорт соняшнику з України. На думку Є.ЛАВРОВА, це стимулюватиме виробництво олії в державах третього світу, що погано вплине на українське виробництво. «В Україні близько 50 тис. працівників, які обслуговують олійно-жировий комплекс, і якщо ми ухвалимо рішення про скасування вивізного мита, то багато хто з цих людей залишиться без роботи, - сказав заступник міністра. - Минулого року було створено 5 тис. нових робочих місць, більше в жодній галузі економіки не було подібного приросту робочих місць».

Ринки

Турфірма застрахувала свою відповідальність на 50 млн. грн.

Туристичний оператор TEZ TOUR UKRAINE застрахував цивільну відповідальність перед своїми туристами на суму 50 млн. грн., підписавши договір із ЗАТ «Європейське туристичне страхування».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії TEZ TOUR UKRAINE Йосиф АНДРІК.

«Турист має почуватися спокійно, і оператор має дати туристові упевненість, що всі зобов`язання перед ним буде виконано», - відзначив Й.АНДРІК.

Він нагадав, що сьогодні відповідно до Закону «Про туризм» мінімальний розмір фінансових гарантій туроператорів, які відправляють туристів за кордон, становить 20 тис. євро, а мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента, який продає турпродукт, - лише дві тисячі євро, чого явно замало, аби компенсувати можливі фінансові втрати у разі виникнення непередбачених обставин.

Договір підписаний 10 серпня і набуває чинності 1 вересня 2010 року.

«Підписання договору з компанією «Європейське туристичне страхування» гарантує туристам TEZ TOUR оплачений відпочинок і безперешкодне повернення на батьківщину у разі форс-мажорних обставин, - сказав комерційний директор компанії TEZ TOUR UKRAINE. - Важливо те, що гарантії діють тільки в разі наявності у туриста підписаного договору з туроператором і документа, що підтверджує оплату туру».

Прибуток “МТС Україна” зріс на 46%

Чистий прибуток оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» в 2-му кварталі 2010 року зріс, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, на 46,3% і склав 208,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2-му кварталі 2010 р. зберігалася позитивна динаміка показників компанії у сфері доходів і обсягів користування послугами.

На тлі стабільної економічної ситуації в першому півріччі і під впливом чинника сезонності виручка «МТС Україна» в 2-му кварталі ц.р. зросла на 8,6%, у порівнянні з 2-м кварталом 2009 р., склавши 2,146 млрд. грн.

OIBDA виросла на 13% і склала 1,005 млрд. грн. Маржа OIBDA збільшилася на 3,3 п.п. в порівнянні з попереднім кварталом і склала 46,8%.

Підвищення прибутковості компанії є результатом зростання доходів у поєднанні з діями компанії з підвищення ефективності витрат, інвестицій і бізнес-процесів.

(УНІАН)