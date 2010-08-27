Курс НБУ на 27.08.10

Офіційний курс НБУ на 27.08.10100 USD - 789.0000 (26 серпня - 789.0000)100 EUR - 1001.4777 (26 серпня - 995.1657)10 RUR - 2.5598 (26 серпня - 2.5537)Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-97855.73 (26 серпня-97638.75)961 XAG 10 Срібло-1507.78 (26 серпня-1469.91)962 XPT 10 Платина-121032.60 (26 серпня-20006.90)964 XPD 10 Паладій-39528.90 (26 серпня-38424.30)

Офіційний курс НБУ на 27.08.10 100 USD - 789.0000 (26 серпня - 789.0000) 100 EUR - 1001.4777 (26 серпня - 995.1657) 10 RUR - 2.5598 (26 серпня - 2.5537) Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-97855.73 (26 серпня-97638.75) 961 XAG 10 Срібло-1507.78 (26 серпня-1469.91) 962 XPT 10 Платина-121032.60 (26 серпня-20006.90) 964 XPD 10 Паладій-39528.90 (26 серпня-38424.30)

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