Курс НБУ на 27.08.10
08:40, 27 серпня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.08.10100 USD - 789.0000 (26 серпня - 789.0000)100 EUR - 1001.4777 (26 серпня - 995.1657)10 RUR - 2.5598 (26 серпня - 2.5537)Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-97855.73 (26 серпня-97638.75)961 XAG 10 Срібло-1507.78 (26 серпня-1469.91)962 XPT 10 Платина-121032.60 (26 серпня-20006.90)964 XPD 10 Паладій-39528.90 (26 серпня-38424.30)
Офіційний курс НБУ на 27.08.10
100 USD - 789.0000 (26 серпня - 789.0000)
100 EUR - 1001.4777 (26 серпня - 995.1657)
10 RUR - 2.5598 (26 серпня - 2.5537)
Облікові курси банківських металів на 27.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-97855.73 (26 серпня-97638.75)
961 XAG 10 Срібло-1507.78 (26 серпня-1469.91)
962 XPT 10 Платина-121032.60 (26 серпня-20006.90)
964 XPD 10 Паладій-39528.90 (26 серпня-38424.30)
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