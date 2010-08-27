Анонс на 27 серпня

Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України з питань розвитку освіти.

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Віце-прем`єр-міністр України Віктор Слаута проведе відкрите засідання Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів. Питання: першочергові законопроекти з питань розвитку сільського господарства та земельної реформи; пропозиції до проекту Податкового кодексу; пропозиції до проекту Державного бюджету на 2011 рік.

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Відбудеться прес-конференція у ДП "Укрметртестстандарт" на тему: "Перший раз у перший клас", на якій будуть представлені результати випробувань якості та безпеки шкільної продукції (форми, ранців, взуття, зошитів) дитячого асортименту, придбаної в торговій мережі м. Києва.

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Прес-конференція на тему: «Надання субсидій населенню». Учасники: директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко та експерт з питань ЖКГ Тетяна Бойко.

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Прес-конференція на тему: «Підстави для перегляду українсько-російських газових контрактів». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В`ячеслав Бутко; експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко

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Прес-конференція на тему: «Держава. Ринок зерна. Перші підсумки». Учасники: Олександр Маренець, ген.директор Аграрного фонду України та ін

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Прес-конференція на тему: «Що придбати на бутерброд?». Учасники: президент Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий і співробітник Центру Ніна Кільдій.

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Розпочне роботу пряма телефонна лінія за участю державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Сергія Шершуна.

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Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк і голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк проведуть презентацію «Інвестиційного проекту в Іванківському та Поліському районах».

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