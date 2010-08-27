Яцуба підтримує ліквідацію райрад

Міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА вважає за доцільне ліквідацію районних рад в містах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

"В Україні є прецеденти ліквідації районних рад в містах. Цей досвід показав, що після їх ліквідації життєдіяльність міст не зупинилася, а навпаки - покращилося управління в містах. Кожному фахівцеві у сфері місцевого самоврядування зрозуміло, що районні ради в містах не потрібні", - сказав В.ЯЦУБА, коментуючи ситуацію з ліквідацією райрад в Києві.

За словами міністра, вибори депутатів районних рад в містах проводять за пропорційною системою (депутатів обирають за списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій в багатомандатному виборчому окрузі, межі якого співпадають з межами відповідного району в місті), внаслідок чого відбуваються нескінченні політичні спекуляції.

"Іншими словами, це можна назвати управлінським ступором, який, звичайно, не вирішує проблеми жителів того або іншого району, не створює належні умови для їх проживання", - додав він.

Як приклад ліквідації районних рад в місті, В. ЯЦУБА назвав Одесу, де у результаті рішення міської ради у 1998 році свою діяльність припинили вісім з восьми районних рад. Такі ж рішення були прийняті в Запоріжжі, Миколаєві, Горлівці, Макіївці, Львові.

За даними В. ЯЦУБИ на сьогодні в Україні налічується 26 міст з районним поділом, усього - 118 районів у містах.

"Зверніть увагу, у Києві в одному районі - 300-350 тисяч населення, у той же час в Дніпродзержинську, де проживає всього 250 тисяч населення, - три райони, у Житомирі на 282 тисячі населення - 2 райони. Таких прикладів багато. Висновок один - на усе це витрачаються колосальні кошти платників податків. Навести лад у цих питаннях необхідно було давно, у тому числі і в столиці. Переконаний, люди нас у цьому підтримають", - сказав міністр.