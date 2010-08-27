Держмитслужба посилила контроль за розмитненням квітів

Державна митна служба України вжила додаткових заходів, спрямованих на посилення контролю за митним оформленням живих рослин і квіткової продукції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби.

Зокрема, було ухвалено рішення сконцентрувати митне оформлення живих рослин і квіткової продукції в зоні діяльності Київської обласної митниці (наказ Держмитслужби від 19 серпня 2010 року №937), згідно з яким митне оформлення товарів, які імпортуються суб`єктами ЗЕД, розташованими в зонах діяльності Київської регіональної, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської митниць, здійснюватиметься Київською обласною митницею.

Митники запевняють, що ці заходи не створять додаткових ускладнень у порядку здійснення митного оформлення, оскільки загальна кількість таких товарів становить 3%, проте забезпечать єдині підходи до достовірності й повноти декларування цих товарів, контроль за їх класифікацією й правильністю визначення митної вартості.

Обсяги імпорту живих рослин і квіткової продукції, яка класифікується за товарною групою «06», згідно з УКТ ВЕД, постійно збільшуються (порівняно з аналогічним періодом 2009 року обсяг зріс на 2%), розширюється географія країн-експортерів, яка налічує майже 60 найменувань.

До найбільших країн-експортерів належать: Нідерланди – 41%, Польща – 17%, Італія – 10%, Туреччина – 7%.

Причому, за окремими видами цієї продукції з Нідерландів імпортується від 27% до 99%.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом квіткова продукція може суттєво подорожчати у зв`язку з підвищенням митних платежів у 5 разів, починаючи з 16 серпня, заявляють українські виробники квітів.