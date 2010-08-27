Головне на 27 серпня

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Економіка

Уряд cформував антикорупційні підрозділи

Заступник міністра Кабінету міністрів України - Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Андрій БОГДАН заявляє про завершення формування антикорупційних підрозділів в органах виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН в Бюро з питань антикорупційної політики, про це А.БОГДАН заявив сьогодні під час установчої наради з керівниками антикорупційних підрозділів, створених у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

А.БОГДАН закликав новопризначених керівників сумлінно виконувати свою роботу й акцентував увагу на найбільш важливих її сферах. Зокрема, уточнив він, йдеться про здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, аналіз ризиків корупційних проявів у сфері відання відповідних органів виконавчої влади та надання уряду пропозицій щодо їх усунення, участь підрозділів у проведенні антикорупційної експертизи проектів актів, що готуються у цих органах.

У свою чергу директор Бюро з питань антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА вважає, що антикорупційні підрозділи повинні спрямувати свою увагу на виконання першочергових завдань. "Наше завдання - допомогти керівникам таких підрозділів у визначенні пріоритетів, наданні методичних рекомендацій, іншої інформації, яким чином найбільш ефективно використовувати надані урядом повноваження з метою створення ефективних антикорупційних запобіжників у відповідних сферах. Крім того, важливо налагодити постійний двосторонній обмін інформацією між урядовим уповноваженим, Бюро з питань антикорупційної політики та підрозділами із запобігання корупції, що важливо для корегування урядової антикорупційної політики", - зазначив він.

Фінанси

Мінфін здійснив другий випуск ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України 27 серпня 2010 року здійснило другий випуск облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, випуск облігацій було здійснено згідно з Реєстром інвентаризації платників податків, наданим Державною податковою адміністрацією України й затвердженим Міністерством фінансів України.

За інформацією міністерства, до затвердженого реєстру увійшло 217 платників ПДВ. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 2 млрд. 047,815 млн. грн.

У Мінфіні повідомили, що випуск облігацій здійснено за такими параметрами: номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн. Виплата доходу й амортизації здійснюється 25 лютого 2011 року, 26 серпня 2011 року, 24 лютого 2012 року, 24 серпня 2012 року, 22 лютого 2013 року, 23 серпня 2013 року, 21 лютого 2014 року, 22 серпня 2014 року, 20 лютого 2015 року, 21 серпня 2015 року.

Дата повного погашення облігацій – 21 серпня 2015 року.

Обсяг ПІ з України до інших країн світу становив 629,7 млн. дол.

У першому півріччі 2010 року з України в економіку інших країн світу було направлено 629,7 млн. дол. прямих інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, інвестування здійснювалося переважно у вигляді акцій.

Обсяг прямих інвестицій із України в економіку країн світу, з урахуванням курсової різниці й втрат капіталу, на 1 липня 2010 року становив 6,764 млрд. дол., зокрема до країн Європейського Союзу – 6,459 млрд. дол. (95,5% від загального обсягу), до країн СНД – 211,5 млн. дол. (3,1%), до інших країн світу – 93,8 млн. дол. (1,4%).

Прямі інвестиції з України направлено до 47 країн світу, в основному на Кіпр.

Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 липня 2010 року становила 127,1 млн. дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи залучений капітал, становив 6,891 млрд. дол. США.

Обсяг ПІІ в Україну скоротився на 34%

У першому півріччі 2010 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,783 млрд. дол. США прямих інвестицій, що становить 66% від надходжень за перше півріччя 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

З країн Європейського Союзу надійшло 1,179 млрд. дол. (66,1% загального обсягу), з країн СНД – 418,7 млн. дол. (23,5%), з інших країн світу – 185,1 млн. дол. (10,4%).

Водночас капітал нерезидентів скоротився на 534 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, в першому півріччі 2010 року складав 495,8 млн. дол., що становить 21% рівня за аналогічний період 2009 року.

Виросли обсяги капіталу з Російської Федерації – на 323,4 млн. дол., Кіпру – на 150,7 млн. дол., Люксембургу – на 101,6 млн. дол., Казахстану – на 97,4 млн. дол. і Франції – на 78,2 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн і вилучення інвестицій скоротилися обсяги капіталу інвесторів із Сполучених Штатів Америки на 89,6 млн. дол., Греції – на 45,5 млн. дол., і на 77,8 млн. дол. за рахунок курсової різниці і влучення капіталу інвесторів з Великої Британії.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – в сумі 591,6 млн. дол., займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого вжитку – 84,5 млн. дол. і операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям – 55 млн. дол. Водночас капітал прямих іноземних інвесторів на підприємствах промисловості скоротився на 226,5 млн. дол. (за рахунок курсової різниці і виключення капіталу).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 липня 2010 року становив 40,402 млрд. дол., що на 1,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одного українця становив 880,7 дол.

Інвестиції надійшли із 126 країн світу.

Нафта. Газ

"Нафтогаз" і "Газпром" вирішують, що увійде до СП

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» у спільне підприємство.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочої зустрічі Ю.БОЙКА і О.МІЛЛЕРА в Москві.

зазначається, що на зустрічі особливу увагу було приділено питанням створення спільного підприємства «Газпрому» й «Нафтогазу України».

«О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО обговорили об`єкти, які можуть бути внесені компаніями в СП. Сторони зазначили, що переговори щодо створення спільного підприємства знаходяться в просунутій стадії», - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі розглядався хід виконання довгострокових контрактів між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» на постачання й транзит газу, а також перспективи співпраці компаній в 2011 році.

Транспорт

Янукович завтра у Харкові відкриє термінал міжнародного аеропорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 28 серпня, здійснить робочу поїздку до Харківської області, де візьме участь в церемонії відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», що споруджений до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ виступить із вітальною промовою і поспілкується з журналістами.

Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проведе на території нового аеровокзалу прес-конференцію.

В компанії DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, що займається будівництвом та реконструкцією у Харкові об’єктів Євро-2012, підтвердили, що новий термінал харківського аеропорту «готовий на всі 100 відсотків». До прийому і відправки літаків повністю готові сектори внутрішніх і міжнародних рейсів, і 28 серпня, зокрема, цей термінал забезпечить кілька регулярних рейсів, наголосив співрозмовник агентства.

За інформацією прес-служби DCH, новий термінал аеропорту «Харків» відкривається на три місяці раніше, ніж було передбачено початковим графіком підготовки міста до Євро-2012.

Проїзд у Київському метро подорожчає до 2 грн.

Проїзд у Київському метрополітені підвищиться із 1 грн. 70 коп. до 2 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за даними прес-служби, у Головному управлінні юстиції у місті Києві зареєстровано Розпорядження КМДА «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху».

Відповідно до розпорядження, тариф на перевезення пасажирів у столичному метрополітені становитиме 2,00 грн. Вартість проїзду автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером залишається незмінною – 1,50 грн. за 1 поїздку.

Розпорядження вступить в силу з моменту офіційного оприлюднення у засобах масової інформації, підкреслили в КМДА.

Київський фунікулер на місяць закривають

Київський фунікулер тимчасово закривають для профілактичного ремонту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що розпорядження «Про регламентні і ремонтні роботи на фунікулері» підписав в. о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Фунікулер не працюватиме з 1 вересня до 1 жовтня 2010 року, уточнили в КМДА.

Планові роботи на фунікулері має виконати впродовж місяця КП «Київпастранс». Мова йде про обстеження і профілактичний ремонт.

В КМДА зазначили, що регламентні і ремонтні роботи на фунікулері виконуються щороку для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.

Соцполітика

Симоненко: Раді треба заборонити Кабміну підвищувати ціни на ЖКП

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО пропонує Верховній Раді заборонити Кабінету міністрів підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги та ціни на газ для населення.

Відповідний проект постанови П.СИМОНЕНКО зареєстрував у парламенті.

Проектом постанови передбачається встановити, що житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію оплачуються населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом міністрів України, Національною комісією регулювання електроенергетики і органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, за станом на 1 серпня 2010 року.

Пропонується визначити, що витрати на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату утримання житла, оплату користування житлом, житлового фонду, незалежно від форм власності, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива не можуть перевищувати 10 відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім`ї.

Також передбачається вжити заходів щодо переведення об’єктів теплової генерації з газу на альтернативне паливо (вугілля, торф, біопаливо, солома тощо) та зафіксувати ціни на вугілля для населення станом на 1 серпня 2010 року.

Крім того, П.СИМОНЕНКО пропонує розглянути питання стосовно зменшення тарифів на електроенергію та інші комунальні послуги для населення, як компенсацію подорожчання газу, переведення розрахунку спожитого тепла кінцевих споживачів з принципу розрахунку за загальну площу (метри квадратні) на розрахунок теплової енергії (калорії), запровадження єдиної методики розрахунку тарифів на комунальні послуги (крім тарифів на електроенергію та газ).

Агро

В Україні зібрали 29 млн. тонн зерна

В Україні на сьогодні обмолочено 11 тис. га зернових і зібрано 29 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра аграрної політики України Євген ЛАВРОВ.

"З них пшениці 17,9 млн тонн, продовольча пшениця складає 11 млн тонн, це 60%. Якість пшениці дуже хороша. 6,5 мл тонн - це фуражна пшениця і майже 10 млн тонн зібрано ячменю", - сказав він.

У цілому, за оцінкою заступника министра, у регіонах виробництво зерна цього року очікується на рівні 40 млн. тонн.

Є. ЛАВРОВ також зазначив, що з початку липня було експортовано 2 млн тонн зерна. Всього цього року експорт зернових очікують в межах 15 млн. тонн, з яких 6,2 млн. тонн складе пшениця, 6,6 млн тонн - кукурудза, 2,4 млн. тонн - ячмінь.

Загальний баланс потреби України в зернових Є. ЛАВРОВ оцінив у 24 млн. тонн.