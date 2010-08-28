Росія будує новий космодром

Росія почала будівництво нового космодрому «Східний» («Восточный» - рос.) в Амурській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, сьогодні прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на автомобілі «Лада-Калина» прибув на майданчик проведення геолого-розвідувальних робіт з будівництва Російського національного космодрому «Східний», де ознайомився зі схемою і макетом майбутнього космодрому.

В.ПУТІН відкрив пам`ятний знак про початок робіт з будівництва космодрому. На великій гранітній стелі напис: «Тут буде споруджено космодром». Глава уряду РФ особисто зірвав білу тканину з кам`яної стели. Доторкнувшись до знаку, В.ПУТІН сказав: «Вважайте, що початок покладено».

Він наголосив, що космодром «Східний» покликаний підтвердити високий космічний статус і лідируючі позиції Росії у цій сфері, а також забезпечить РФ незалежний доступ в космічний простір для всіх типів космічних кораблів і апаратів, зокрема й пілотованих, також і для довгострокових програм вивчення Місяця, Марса.

Керівник Російського космічного агентства Олексій ПЕРМІНОВ повідомив, що на космодромі планується спорудити дві пускові установки, відповідну інфраструктуру для підготовки ракет до запуску, монтажні корпуси. Крім того, будується спеціальний комплекс для підготовки космонавтів і для проведення медичного обстеження. Він наголосив, що важливе значення надається будівництву злітної смуги.

За словами О.ПЕРМІНОВА, космодром «Східний» дасть змогу вже до 2020 р. перевести на нього вирішення 40% завдань російського орбітального угрупування космічних апаратів, зокрема пілотовані польоти, метеоспостереження, зв`язок, телемовлення, навігацію, дистанційне зондування Землі наукового призначення.

«При цьому частка завдань, вирішуваних з використанням космодрому «Байконур», знизиться з 65 до 11%. Частка пусків ракет-носіїв з нового космодрому до 2020 р. становитиме 45%, з «Плесецька» - 44% і з «Байконуру» - 11%», - сказав О.ПЕРМІНОВ.

Як повідомляв УНІАН 15 жовтня 2009, Росія планує виділити 400 млрд. рублів (близько 13 млрд. дол.) на будівництво космодрому «Східний». За даними Роскосмосу, перший автоматичний запуск заплановано на 2015 рік, пілотовані апарати повинні полетіти з амурського космодрому в 2018 році. На етапі будівництва в роботі буде задіяно 20-25 тисяч людей.