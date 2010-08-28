У Закарпатті оголошено штормове попередження
15:41, 28 серпня 2010Різне
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Очікуються зливи та грози
У Закарпатській області на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними центру, 28 серпня у Закарпатській області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози.
Крім того, очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.
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