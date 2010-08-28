У Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатській області на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними центру, 28 серпня у Закарпатській області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози.

Крім того, очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.