Головне на 28 серпня

У Верховній Раді України зареєстрований проект постанови про соціальний захист населення у зв`язку з формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, внесений коаліцією.

Авторами даного проекту постанови є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

В той же час текст даного проекту документу не доступний в електронному вигляді. Даний проект постанови буде розглянутий 30 серпня під час позачергового засідання ВР.

При цьому член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сьогодні зареєстрував проект закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію у 2010-2011 роках”.

Законопроектом передбачається на період фінансової кризи, але не раніше, ніж до 31 грудня 2011 року, запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті газ і електроенергію. Пропонується, що житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті газ і електроенергія оплачуються населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом міністрів України, Національною комісією з питань регулювання електроенергетики і органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, за станом на 31 липня 2010 року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогодні Україна вже майже надолужила графік підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на церемонії відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту Харкова.

«Звичайно, ми практично вже входимо у графік підготовки до Євро-2012», - заявив він.

Водночас, підкреслив глава держави, роботи ще багато і розслаблятися не можна.

Зокрема, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, актуальним для України є будівництво готелів, а також підготовка 32 тренувальних баз для футбольних команд – учасниць чемпіонату.

При цьому Президент позитивно відзначив приклад Харківщини у процесі підготовки до Євро-2012, де місцева влада і приватний бізнес об’єднали зусилля і роблять дуже важливу роботу для розвитку України.

Кабінет міністрів України вважає, що оптимальним строком прийняття Податкового кодексу буде 1 листопада – 15 грудня.

Про це в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 31 (811) від 28 серпня - 3 вересня 2010 року) сказав віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

“Важливо, щоб кодекс було ухвалено не пізніше від остаточного варіанта держбюджету на 2011 рік. Щоб новий бюджет було підготовлено на його основі. Гадаю, оптимальними строками будуть 1 листопада - 15 грудня. Коли остаточно затверджується бюджет”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він висловив сподівання, що в першій декаді вересня чорновий варіант Податкового кодексу буде завершено, а в другій декаді з усіма доповненнями та змінами -опубліковано.

Серед нових податкових норм, які передбачені документом, віце-прем’єр назвав відміну відшкодування податку на додану вартість при експорті певних сировинних товарів. “Ми вважаємо, що відшкодування ПДВ при експорті зерна не буде. Так само і лісу. Експортуйте не деревину, а меблі, не зерно, а м’ясо. Тобто спочатку додайте вартість”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Представник уряду також повідомив, що в кодексі буде передбачено не створення окремих територій з пільговим оподаткуванням, а пільги будуть надаватись лише окремим галузям.

За словами віце-прем’єра, робоча модель податку на нерухомість, яка передбачена на сьогодні в документі, така: 40 кв. метрів на людину не оподатковуються, а на будь-який зайвий метр - 10 грн. податку. “Що ж до сільської місцевості, то якщо у вас будинок до 200 кв. м, то ви не сплачуєте нічого. А понад це - 10 грн. за кожний метр раз на рік”, - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Серед іншого, віце-прем’єр зазначив, що за його оцінками рівень тіньової економіки в України становить 55-60 відсотків доходів бюджету.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює впевненість, що до кінця 2015 року Україна повинна вийти на рівень видобутку вугілля, який становитиме більш як 90 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на Всеукраїнських урочистих зборах з нагоди 75-річчя Стаханівського руху та Дня шахтаря, які відбулися сьогодні в м. Стаханов Луганської області.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сучасному етапі вугледобувна галузь, а відтак і шахтарська праця є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки держави.

«Одним із пріоритетних питань для мене є вирішення проблем у вугільній галузі. Я хочу, щоб кожний працівник був захищений державою», - наголосив Президент.

За словами глави держави, він постійно працює у контакті з профільним міністерством, урядом з метою виконання завдання і стабілізації ситуації у вугільній промисловості, відновлення добувного потенціалу, модернізації шахт та підвищення престижу шахтарської праці.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, державним бюджетом на поточний рік передбачено близько 8 млрд. грн. на реформування та розвиток вугільної галузі України.

Президент також заявив, що реформи у вугільній галузі також серйозно торкнуться її виробничої сфери.

«Урядом вже розроблена нова редакція державної програми «Українське вугілля», яка передбачає корінне оновлення основних фондів промисловості та наступний розвиток діючих шахт», - заявив глава держави.

Він констатував, що реалізація цієї програми дасть можливість забезпечити збільшення обсягів добування вугілля до кінця 2015 року на рівні більш як 90 млн. тонн на рік.

(УНІАН)