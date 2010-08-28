Влада Полтави виступає за районні ради

Влада Полтави вважає за доцільне існування районних рад у місті

Про це повідомив заступник міського голови Полтави Віталій НІКІПЕЛОВ.

За його словами, трьом районним радам (Ленінській, Жовтневій і Київській) міська рада делегувала відповідні повноваження, і вони справляються з ними.

«Там вирішують найбільш проблемні питання городян - починаючи від питань індивідуальної забудови й будівництва, закінчуючи численними проблемами впорядкування територій» - сказав В.НІКІПЕЛОВ.

Міська рада лише дещо обмежила повноваження райрад у плані прийняття рішень про виділення земель під забудову (до 10 земельних ділянок), оскільки вільних земель в обласному центрі практично не залишилося.

За словами В.НІКІПЕЛОВА, відміна райрад юридично цілком можлива, але практично - не потрібна і не має жодних підстав.