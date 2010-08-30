У Верховній Раді розпочалася позачергова сесія

У Верховній Раді України розпочалася позачергова сесія, що була скликана на вимогу депутатів коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент сьогодні розгляне три проекти законів щодо внесення змін до Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Один із законопроектів внесений депутатами від БЮТ, один - від коаліції та ще один - від народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА.

ВР також розгляне зміни до Закону «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» щодо механізму повернення заощаджень, а також заслухає інформацію уряду про виконання заходів соціального захисту населення у зв’язку з формуванням тарифів на житлово-комунальні послуги.