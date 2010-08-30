Анонс на 30 серпня

Відбудеться засідання позачергової сесії Верховної Ради України.

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Відбудеться NEWS-конференція компанії COMFY. COMFY ознайомить зі стратегією розвитку на найближче і перспективне майбутнє, презентує новинки побутової техніки та електроніки, а експерти поділяться інформацією про український ринок рітейлу. Серед учасників NEWS-конференції представники COMFY: Станіслав Роніс, голова ради директорів і Геннадій Вербиленко - ген.директор. Крім того, представить цифри по ринку і відповість на питання ЗМІ Гліб Вишлінський, заступник директора дослідницької компанії Gfk Ukraine. Журналісти також зможуть зробити покупку в новому київському магазині COMFY (ТЦ «Більшовик») - кожному акредитованому журналістовы, який прийшов на захід, COMFY дарує сертифікат на 200 грн.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Постраждалі від афери «Еліта-Центр» інвестори очікують відповіді від в.о. голови КМДА Олександра Попова на питання: Чому Київська міська адміністрація не укладає попередні договори з постраждалими від афери «Еліта-Центр», згідно з рішенням Київської міськради № 498/498 від 16.10.2008 р., і чому призупинено роботу Комісії при КМДА з розподілу житла та утвердження черговості укладення попередніх угод із постраждалими, затвердженої Розпорядженням Київського міського голови № 287 від 12.03.2009 р.?" На прес-конференції також буде оприлюднено офіційне звернення до всіх гілок влади. Учасники: уповноважені представники постраждалих інвесторів від об`єктів будівництва М. Тимченко (вул.Героїв Сталінграду 7-б), О. Руденко і О. Антонова (вул. П. Запорожця 15-в і вул. Курнатовского 7-б), В. Черепенчук (ул.О.Шмідта 34-42), Н. Тулінова (ул.О.Шмідта 26), Л. Нагорняк (вул.Будівельників, 18-а); запрошений в.о. київського міського голови О. Попов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Голова Антимонопольного комітету України Олексій Костусєв візьме участь у засіданні круглого столу на тему: «Захист економічної конкуренції в Україні: пріоритети і перспективи». Обговорюватимуться актуальні питання розвитку антимонопольної системи та законодавства, а також питання запобігання порушень на ринках пального, зерна, продовольчих товарів і т.п. Також передбачається участь: ген.директор «Украгроконсалтинг» Сергія Феофілова, директора НТЦ «Психея» Сергія Сапегіна, директора «Консалтингового агентства ААА» Сергія Наливки, заст.директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Сергія Поважнюка, партнера ЮФ «Салком» Олексія Кота, партнера ЮФ «Саєнко Харенко» Володимира Харенко, партнера ЮФ «Астерс» Ігоря Свечкаря, старшого партнера ЮФ «Волков, Козьяков і Партнери» Сергія Козьякова та ін.

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