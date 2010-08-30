Comfy планує збільшити товарообіг на 50%

ТОВ «Віст-Сервіс (Дніпропетровськ) » в 2010 році має намір збільшити товарообіг мережі магазинів побутової техніки і електроніки Comfy на 50% - до близько 600 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ради директорів ТОВ «Віст-Сервіс» Станіслав РОНІС.

«За підсумками 2010 року товарообіг виросте в півтора рази. За підсумками 2015 року ми плануємо товарообіг до 3 млрд. дол.», - сказав він.

За даними С.Роніса, товарообіг мережі в 2009 році склав близько 400 млн. дол.

У свою чергу, генеральний директор ТОВ «Віст-Сервіс» Геннадій ВЕРБІЛЕНКО відзначив, що за перше півріччя 2010 року товарообіг мережі виріс в 2,5 разу – з 610 млн. грн. в першому півріччі 2009 року до 1 млрд. 570 млн. грн.

Він додав, що цього року оборот з квадратного метра в магазинах мережі склав 560 дол.

Довідка УНІАН. ТОВ «Віст-Сервіс (Дніпропетровськ)» володіє мережею магазинів побутової техніки і електроніки Comfy. Перший магазин Comfy був відкритий в грудні 2005 року. Компанія належить голові ради директорів Comfy Станіславу РОНІСУ і Світлані ГУЦУЛ.

Торгова мережа Comfy (Дніпропетровськ) заснована в 2005 році і станом на червень 2010 року налічує 64 магазини в містах центрального, південного і східного регіонів України.

У 2007 році мережа Comfy об`єдналася з мережею «Біттехніка» (Донецьк).