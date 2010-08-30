Анонс на 31 серпня

Прес-сніданок з нагоди запуску нового фонду прямих інвестицій Europe Virgin Fund (EVF) та залучення до нього першого траншу фінансування у розмірі 45 млн. дол. за участі ІК Dragon Capital, ЕБРР і ряду інших приватних інвесторів.

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Відбудеться “Перший Всеукраїнський форум обороної промисловості”. Организатори - Асоціація «Українські обороні технології», Центр дослідження армії, конверсії та раззброєння (ЦДАКР) і консалтингове агентство Defense Express. Інформаційний спонсор –УНІАН.

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Конференція за участі представників ВРУ, КМУ, МО та Мінпромполітики України, а також керівників ряду обороних підприємств, експертів. Очікується участь: голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, голови Комісії з питань ОПК Анатолія Кінаха, ген.конструктора ДККБ «Промінь» Олега Коростельова, ген.конструктора військового кораблебудування Євгена Борисова та ін.

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Брифінг міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка на тему: «Продовольча безпека України»

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11-30 в УНІАН прес-конференція на тему: «Український банк заявляє про рекордне зниження ставок з іпотеки». Учасники: голова спостережної ради "Банк "Тавріка" Олександр Сорокін; голова Спостережної ради девелоперської компанії «Трест «Південьзахідтрансбуд» Володимир Гусаков; керуючий директор ARPA Real Estate Михайло Артюхов. (вул.Хрещатик,4, конференц-зал). потрібна акредитація. Телефони: 050 517 00 77; 066 449 92 54.

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Публичні слухання в Антимонопольному комітеті України щодо необхідності заборони рекламування лікарських препаратів та біологічно-активних добавок.

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Прес-конференція, присвячена презентації нового магазину ювелірної ALMAZ, виконаного в унікальній для ювелірного ринку України концепції продажу – open-space: ювелірні вироби понад 80 українських та світових брендів представлені у вільному доступі.

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Прес-конференція на тему: «Ситуація на фінансовому ринку України до кінця року: прогноз темпів інфляції, рівня доходів населення, вартості кредитів і курсів валют». У роботе візьме участь Володимир Олексюк, експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine.

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Засідання прес-клубу на тему: «Продуктовий дефіцит: реальність чи спекуляція». Експерти поговорять про справжні причини подорожчання хліба, круп та інших продуктів, а також спробують знайти спосіб позбавитися від продуктового дефіциту. Гості: Володимир Лановий, президент Центру економічних реформ та інші.

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За участі в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться перше засідання Громадської гуманітарної ради міста Києва.

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(УНІАН)