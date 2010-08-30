Головне на 30 серпня

Хроніка дня

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Економіка

Україна «виконує і перевиконує» свої зобов’язання перед МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що Україна «виконує і перевиконує» свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками німецьких ділових кіл, яка відбулась сьогодні у Берліні.

«Зобов’язання, які ми брали перед Міжнародним валютним фондом, на 100% виконуються і перевиконуються. Хоча заходи, які ми сьогодні плануємо в Україні, у суспільстві викликають, як кажуть, неоднозначну реакцію», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, це вимушені і прогресивні кроки нової влади, адже Україна усі 19 років своєї незалежності не реформувалася. «І 19 років йшли розмови про реформи, йшла боротьба за владу, були сутички, з’ясування стосунків», - пояснив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні «Україні треба дуже швидко реформуватися заради майбутнього».

Соцполітика

Депутати захистили населення від підвищення цін на газ та компослуги

Верховна Рада прийняла постанову "Про соціальний захист населення у зв`язку з формуванням тарифів на газ і житлово-комунальні послуги", авторами якого є лідери фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

"За" проголосували 244 з 292 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Постанова передбачає, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити:

- зменшення розміру обов`язкової плати за житлово-комунальні послуги, включаючи плату за газ, з 15 до 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу для сімей, що складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років, а також з 20 до 15 відсотків для інших сімей, у складі яких є працездатні громадяни;

- введення спрощеної системи призначення житлових субсидій, включаючи плату за газ, яка передбачає звільнення громадян від збору довідок, зокрема про склад сім`ї, вартості комунальних послуг для призначення субсидій.

Також уряд повинен спільно з місцевими органами влади здійснити перерахунок призначених на 1 серпня 2010 року житлових субсидій, виходячи з розмірів витрат на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи плату за зріджений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо без звернення громадян.

Кабмін також повинен забезпечити відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" підвищення з 1 жовтня і з 1 грудня 2010 року розмірів прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для визначення окладів працівникам бюджетної сфери і здійснення в затверджені терміни виплати підвищених пенсій, заробітної плати працівникам бюджетної сфери і усіх видів державної допомоги.

Крім того, уряд повинен у проекті державного бюджету на 2011 рік врахувати підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2011 року, а при затвердженні фінансових планів державних підприємств на 2011 рік - витрати на підвищення заробітної плати працівникам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити розгляд звернень громадян щодо: призначення житлових субсидій понад норму володіння або користування загальною площею житла і нормативів користування житлово-комунальними послугами; надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства.

Кабінет міністрів України до 10 жовтня 2010 року повинен інформувати Верховну Раду про хід виконання цієї постанови.

Рада незадоволена пропозицією Кабміну щодо вкладів Ощадбанку СРСР

Верховна Рада України повернула Кабінету Міністрів України на доопрацювання проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України".

"За" це рішення проголосували 249 з 406 народних депутатів України.

Цим законопроектом передбачено, що компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться у грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України, починаючи з 1997 року і в інших формах відповідно до законодавства.

Також передбачають, що в межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянинові тільки по одному рахунку.

Крім того, заплановано, що компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рівними сумами в межах залишку проіндексованого вкладу по одному рахунку власника.

Законопроект передбачає, що у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які узяли на себе організацію похоронів, можуть за умови пред`явлення ощадної книжки вкладника або страхового свідоцтва і свідоцтва про смерть отримати в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху за місцем знаходження вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу або страхового внеску для організації похорону і проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума яких визначена Кабінетом Міністрів.

Завершальними положеннями законопроекту передбачено, що уряд за участю Ощадного банку України і установ колишнього Укрдержстраху повинен визначити до 1 січня 2011 року порядок складання і функціонування інформаційно-аналітичної системи "Реєстр страхувальників та застрахованих осіб».

Також уряд повинен забезпечити до 1 червня 2011 року функціонування інформаційно-аналітичної системи "Реєстр страхувальників і застрахованих осіб" і визначити порядок передачі реєстру страхувальників і застрахованих осіб до установ Ощадного банку України, врегулювати разом з установами колишнього Укрдержстраху питання про подальше обслуговування проведення виплат компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень громадянам України.

Народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН (фракція НУ-НС) на засіданні парламенту гостро розкритикував цей законопроект. Він зазначив, що документ відміняє індексацію вкладів у зв`язку з інфляційними процесами.

Він також назвав дивною позицію уряду щодо виплати заощаджень не лише у грошовій формі. "Це що, віддаватимуть хортами"? - запитав С. АРЖЕВІТІН.

За його словами, неприйнятною є і пропозиція про те, що в межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянинові тільки по одному рахунку. Він наголосив, що виникає питання, хто визначатиме, за яким саме рахунком буде компенсація.

Як сказав С. АРЖЕВІТІН, законопроект передбачає створення Ощадним банком України і правонаступниками колишнього Укрдержстраху Інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" і "Реєстр страхувальників і застрахованих осіб". За його словами, це свідчить про те, що влада хоче мати оновлену базу даних про виборців з оновленими адресами для використання їх під час виборчих кампаній.

Цей законопроект критикували і представники фракції Партії регіонів, зокрема Ярослав СУХИЙ і Олександр СТОЯН. Вони запропонували документ або відхилити, або відправити на повторне перше читання.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив про необхідність відхилення цього законопроекту.

Автоматичний перерахунок житлових субсидій завершено

У Міністерстві праці і соціальної політики України заявляють, що на 27 серпня ц.р. здійснено автоматичний перерахунок житлових субсидій, виходячи з нового відсотка обов`язкового платежу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпраці.

За даними "Укрпошти", на адреси пенсіонерів доставлено 9,3 млн. пакетів документів.

На 27 серпня в місцеві управління праці і соціального захисту населення надійшло 326,3 тис. листів із заявами про призначення субсидії.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 14 липня затвердив заходи щодо посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% - для непрацездатних громадян.

Кабінет Міністрів постановою №624 від 21 липня затвердив заходи щодо організації роботи з надання населенню житлових субсидій згідно зі спрощеним порядком.

Національна комісія регулювання енергетики з 1 серпня 2010 року на 50% підвищила відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, які забезпечують населення теплом і гарячим водопостачанням.

У Міністерстві з питань житлово-комунального господарства прогнозують збільшення цього року у 2-3 рази кількості сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв`язку із зростанням ціни на газ.

За даними МінЖКГ, у 2009 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали близько 600 тис. сімей.

Нафта. Газ

Янукович запросив Німеччину до реконструкції української ГТС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Німеччині взяти участь в реконструкції української газотранспортної системи.

Про це В. ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Федеральним канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ, яка відбулася сьогодні після їх зустрічі в Берліні.

"Сьогодні я ще раз переконався у тому, що Німеччина для України є стратегічним партнером в Європейському Союзі, з яким ми можемо працювати, обговорюючи і вирішуючи спільно багато різних напрямів, які є взаємовигідними для України і Німеччини", - сказав Президент України.

Як зазначив глава держави, одним з найбільш актуальних питань українсько-німецьких стосунків є сфера енергетичної безпеки і розвитку української газотранспортної системи.

"Це дуже важливе питання, дискусія навколо якого має бути відкритою, прозорою. І, безумовно, ми повинні знайти ті рішення, які зроблять неможливим питання нестабільності постачань газу в Європу", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що для України це принципово: "Україна хоче і буде надійним партнером як для Росії - власника газу, так і для споживача - країн Європейського Союзу".

У зв`язку з цим Президент України заявив, що українська сторона бачить Німеччину партнером в майбутньому процесі реконструкції ГТС.

"Таку пропозицію я сьогодні зробив", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

«Газ України» наполягає на розрахунку за спожитий газ

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» наполягає на необхідності стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу підприємствами теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що станом на 27 серпня 2010 року підприємства ТКЕ розрахувалися з ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2009 року природний газ лише на 78%. Загальна сума їх заборгованості перед компанією за цей період перевищує 2,26 млрд. грн.

Найбільші борги за газ у підприємств ТКЕ Донецької (473 млн. грн.), Дніпропетровської (329 млн. грн.), Луганської (267 млн. грн.), Харківської (223 млн. грн.) і Одеської (133 млн. грн.) областей.

Станом на 27 серпня столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» понад 1,93 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 56%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ у підприємств ТКЕ Луганської (48%), Закарпатської (52%), Житомирської (62%) областей і міста Севастополь (57%).

На 100% розрахувалися підприємства ТКЕ Миколаєва, на 97% - Чернівецької, на 96% - Полтавської, на 91% - Черкаської, на 90% - Львівської областей.

Через низький рівень розрахунків і невиконання договірних зобов`язань зі стовідсоткової оплати вартості спожитого природного газу, ДК «Газ України» поставила перед державними органами влади питання про зміну керівництва низки підприємств ТКЕ-боржників.

Кабмін призначив двох членів правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України призначив членами правління НАК «Нафтогаз України» Юрія БОРИСОВА і Сергія ВИНОКУРОВА.

Відповідні постанови Кабміну №1702-р і 1703-р від 27 серпня 2010 року опубліковані на урядовому порталі.

Нагадаємо, Ю.БОРИСОВ з березня ц.р. очолює ДК «Укргазвидобування», а С.ВИНОКУРОВ – ДК «Укртрансгаз».

Транспорт

«Укравтодор» візьме до 3,5 млрд. грн. кредитів під держгарантії

Кабінет міністрів України надав державні гарантії "Укравтодору" у разі, якщо розмір зобов`язань з повернення запозичень не перевищує 3,5 млрд. гривен.

Постанова від 11 серпня 2010 № 740 "Про надання у 2010 році державних гарантій щодо зобов`язань Державної служби автомобільних доріг" опубліковано на сайті Верховної Ради.

Запозичення використовують для фінансування будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування і придбання дорожньої техніки і устаткування для дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

«Антонов» має намір залучити кредит на 500 млн. дол.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) має намір в 2010 році залучити у зарубіжних фінансових інститутів кредит у розмірі 500 млн. дол. для розвитку виробництва.

Про це сказав президент і генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Щоби розширити виробництво, необхідно як мінімум півмільярда доларів. Ми розуміємо, що з бюджету нам ніхто таких грошей не дасть, та це і правильно: повинні працювати в ринкових умовах, а тому плануємо узяти кредит», - сказав Д.КІВА.

При цьому він додав, що «є кілька банків, готових надати кредит... Єдине, що можу сказати, це іноземні фінансові організації. Сподіваємося залучити кредити під 7-8% річних на три-чотири роки».

Як повідомив Д.Ківа, залучення кредиту дозволить ДП «Антонов» протягом трьох років забезпечити будівництво близько 25 літаків.

За його словами, в 2010 році на філіалі «Серійний завод «Антонов» планується побудувати 6 літаків: 4 - Ан-148 і 2 - Ан-32. У планах на 2011 рік – будівництво 8 літаків Ан-148 і 3-4 - Ан-32.

У Києві перевіряють обґрунтованість підвищення тарифів на проїзд у метро

Тариф у 2 грн. на проїзд у метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обґрунтованому рівню.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обґрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість та проблемні фінансові питання комунального підприємства. Але, разом з тим, ми не можемо не виконати постанову суду. Тож рішення про введення тарифу в дію буде прийняте одразу по завершенню детального вивчення ситуації», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що розпорядження про перезатвердження тарифу на проїзд у метрополітені підписане на виконання судового рішення, а саме - рішення Окружного адміністративного суду Києва.

“Своєю постановою суд задовольнив позов КП «Київський метрополітен» щодо необхідності поновлення у дії тих тарифів, які згідно з розрахунками комунального підприємства є економічно-обґрунтованими», – підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху», зареєстрованого Головним управлінням юстиції у місті Києві, тариф на перевезення пасажирів у столичному метрополітені становитиме 2 гривні.

Агро

РФ почала аудит українських виробників м`ясо-молочної продукції

Група ветеринарних інспекторів Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россельхознадзор) почала аудит українських виробників м`ясо-молочної продукції, зацікавлених в поставках тваринницької продукції до Росії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Державного комітету ветеринарної медицини України Анатолій ОСАДЧИЙ.

За його словами, аудит продовжуватиметься з 30 серпня до 14 вересня.

Інспекторська група включає дев`ять ветеринарних фахівців, які будуть розділені на три групи. Кожна група зможе обстежувати по одному підприємству в день. У ході перевірок російських експертів супроводжуватимуть фахівці Держкомітету ветеринарної медицини України.

Перевірка пройде на 9 м`ясопереробних підприємствах України, заявлених Россельхознадзором: ВАТ «Казатинський птахокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ ПКП «Прилуки-агропереробка» (Чернігівська обл.), ТОВ «Комплекс «Агромарс» (Київська обл.), ЗАТ «Ландгут Бройлер» (Донецька обл.), ЗАТ «Горлівський м`ясокомбінат» (Донецька обл.), ПАТ «Ватутінський м`ясокомбінат» (Черкаська обл.), ТОВ «Шепетівській м`ясокомбінат» (Хмельницька обл.), ПАТ «Тростянецький м`ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «ВМП» «Пан Курчак» (Волинська обл.).