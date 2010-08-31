Адміністрація Обами запровадила нові санкції щодо КНДР
Заморожені активи підозрюваних в підтримці ядерної програми
Адміністрація президента США Барака Обами ввела нові санкції відносно Північної Кореї, повідомляє Finance.
Як повідомили представники влади, цього разу заморожені активи державних і приватних підприємств КНДР, а також фізичних осіб, підозрюваних в підтримці ядерної програми країни, передає Associated Press.
Вони уточнили, що в чорний список потрапили 4 приватних підприємства, 3 компанії і 5 державних агентств. За словами представників влади, також введені обмеження на покупку і продаж зброї, предметів розкоші.
Відповідний документ підписав Обама.
Крім того, США хочуть від КНДР конкретики в кроках з обговорення ядерної програми, зокрема, у Вашингтоні бажають бачити конкретні ознаки того, що Пхеньян серйозний в своїх намірах повернутися до шестисторонніх переговорів відносно північнокорейської ядерної програми.
Нагадаємо, напередодні Пекін підтвердив візит лідера КНДР Кім Чен Іра до Китаю, в ході якого глава Північної Кореї заявив про бажання повернутися до шестисторонніх переговорів.
За матеріалами РБК-Україна Сьогодні переглядів 233 з 233
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