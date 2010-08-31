Візит Януковича в КНР сприятиме активізації військово-технічної співпраці - експерт

Державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю, що розпочинається завтра, матиме вирішальне значення для активізації та розвитку військово-технічної співпраці між двома країнами.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Сергій ЗГУРЕЦЬ під час першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості, який проходить зараз у Києві.

Експерт зазначив, що Китай входить до трійки держав, з якими Україна найтісніше співпрацює у галузі ВТС.

«Ієрархія йде так: Росія, Індія та Китай», - повідомив С.ЗГУРЕЦЬ і уточнив, що такий висновок зроблено за підсумками військово-технічного співробітництва України із зарубіжними партнерами минулого року.

Експерт також зауважив, що українські підприємства працювали і продовжують працювати з китайською стороною.

«З Китаєм розвиваються проекти на кшталт будівництва десантних кораблів «Зубр». Китай закуповує наші авіаційні двигуни, у тому числі для літака Л-15 - цей навчально-тренувальний літак у перспективі може бути закуплений для української армії», - сказав С.ЗГУРЕЦЬ, додавши, що серед інших пріоритетних видів продукції, які Україна постачає на китайський ринок, є засоби радіолокації та товари військово-морського призначення.

За його словами, Китай цікавлять майже всі сучасні унікальні українські технології у військово-технічній сфері.

«Але проблема полягає у тому, що за останні 5 років Китай зробив значний поступ у розвитку, через що кількість точок інтересу відносно України з його боку зменшилася», - підкреслив С.ЗГУРЕЦЬ.

Тому, наголосив він, візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Китаю та заплановані зустрічі з представниками вищого військово-політичного керівництва цієї держави дозволить активізувати військово-технічне співробітництво між двома країнами.

«І насправді, подібні візити є чи не найпершої передумовою ефективного військово-технічного співробітництва з будь-якою країною. Якщо раніше ми нехтували такими контактами, то нині це ще можна надолужити», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 2-5 вересня заплановано державний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Китайської Народної Республіки та Гонконгу.