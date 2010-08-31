Головне на 31 серпня

Міністерство фінансів у понеділок здійснило третій випуск ПДВ-облігації на суму 8,3 млрд. гривень, повідомляє Українська правда.

"У затверджений реєстр увійшло 117 платників податку. Загальна сума відшкодування ПДВ облігаціями становить 8,307 млрд. гривень", - повідомив Мінфін.

Сплата процентного доходу та амортизації з цього випуску ПДВ-облігацій припадає на: 28 лютого і 29 серпня 2011, 27 лютого і 27 серпня 2012, 25 лютого і 26 серпня 2013, 24 лютого та 25 серпня 2014, 23 лютого і 24 Серпень 2015.

Нові облігації отримали міжнародний ідентифікаційний код (ISIN) UA4000082622.

Казахстан зацікавлений у відновленні транзиту своєї нафти через територію України.

Про це повідомив посол республіки Казахстан в Україні Амангельди Жумабаєв.

Він уточнив, що це питання буде обговорюватися під час візиту президента цієї країни Нурсултана Назарбаєва в Україну, запланованого на 14-15 вересня.

Зокрема, за його словами, мова буде йти про відновлення щорічного транзиту через територію України близько 6 мільйонів тонн нафти від якого Україна відмовилася при попередньому уряді.

"Тепер ми хочемо назад, щоб 6 мільйонів тонн пройшли через територію України", - сказав посол.

При цьому дипломат висловив подив з приводу рішення "Укртранснафти", що припинила дію договору про транзит, що приносив 100 мільйонів доларів на рік до державного бюджету України.

Жумабаєв зазначив, що можливість відновлення прокачування через територію України енергоресурсів в такому обсязі потребує обговорення, оскільки Казахстан вже погодив прокачування даного обсягу з Росією.

Посол уточнив, що зараз закінчується узгодження плану офіційного візиту президента.

За його словами, вже відомо, що в рамках візиту відбудуться зустрічі з президентом України і іншими представниками керівництва країни, а також планується відвідання Назарбаєвим ряду об`єктів в Україні.

У рамках візиту також будуть обговорюватися можливості двосторонньої співпраці, зокрема, крім нафтогазових питань, співпраця в ядерній енергетиці, використання "Байконура" для спільних запусків.

Також сторони обговорять питання співпраці в сільському господарстві, зокрема переробки в Україні казахської сільгосппродукції і можливості постачань до Казахстану української сільгосптехніки.

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що Україна витратить не більше 5 млрд. євро на підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Таке припущення Б.КОЛЕСНІКОВ висловив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 162 від 31 серпня 2010 року).

"Річ у тому, що не всі заплановані дороги будуть побудовані – не встигаємо за термінами. Прокладемо тільки найнеобхідніші шляхи: до аеропортів, стадіонів, готелів, що примикають до державного кордону. А також навколо приймаючих міст і населених пунктів, пов`язаних з місцями проживання. Таких як Трускавец, Святогорськ. Думаю, вкладемося в 5 млрд. євро", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас віце-прем`єр не став прогнозувати можливі обсяги прибутку від проведення Євро-2012. "Україну відвідають не менш як 750 тисяч гостей. Хто зможе достовірно відповісти на питання, скільки кожний з них витратить? А те, що ПАР залишилася без прибутку – необ`єктивно. Не можна підходити до цього питання, підраховуючи лише прибуток і збитки! Наприклад, до 2012 року країна Україна одержить 4 нових аеропорти. За 20 років Незалежності, за винятком Маріуполя, у нас не побудовано жодного повітряного порту! Плюс з`являться два нові стадіони, три кільцеві дороги, транспортні розв`язки", - пояснив він.

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових цього року до 40,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він наголосив, що планований обсяг урожаю повністю забезпечить потребу внутрішнього ринку і дасть змогу експортувати зерно на зовнішні ринки.

У міністерстві уточнили, що поточного року валовий збір пшениці прогнозується на рівні 17,8 млн. тонн, з яких 60% становитиме продовольче зерно, збір ячменю – 9,2 млн. тонн. Крім того, урожай ріпаку становитиме 1,4-1,5 млн. тонн, а валовий збір соняшнику – понад 6 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики України прогнозувало врожай зерна в 2010 році в обсягу 46-48 млн. тонн.

Пізніше, 24 червня ц.р., МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Уряд на сьогодні відмовився від квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Уряд сьогодні від цього (введення квот на експорт зерна – УНІАН) відмовився», - сказав міністр.

Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

«Якщо експорт буде інтенсивним і ми бачитимемо, що баланс ячменю, кукурудзи чи продовольчої і фуражної пшениці зменшуватиметься до позначки, яка доходить до продовольчої безпеки, ми повернемося до цього питання», - сказав міністр, додавши, що «на сьогодні наш урожай і перехідні запаси дозволяють нам експорт зернових».

Кабінет міністрів пропонує передати повноваження з забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою від місцевої влади Державному комітету України із земельних ресурсів.

Про це сказано в законопроекті №7059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень з реєстрації права власності на землю) ", внесеному до ВР 28 серпня 2010 року.

Згідно з документом, уряд пропонує доповнити ст. 15 Земельного кодексу України пунктом "д№", яким розширити повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держкомзем), додавши повноваження з забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою.

При цьому Кабмін пропонує виключити ч. 2 п.б ст. 33 Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким ради сільських, селищних, міських рад могли делегувати своїм виконавчим органам повноваження з реєстрації суб`єктів права власності на землю; реєстрації права користування землею і договорів про оренду землі; видачі документів, які підтверджують право власності і право користування землею.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, ведення органами місцевого самоврядування локальних баз даних земельного кадастру в різному форматі не дає можливості ведення єдиного обліку і моніторингу земель, перешкоджає впровадженню єдиної державної політики, у тому числі і податкової.

Кабінет міністрів мотивує доцільність ухвалення подібного закону необхідністю прискорити земельну реформу, спростити впровадження державної політики, викоренити можливість для корупції.

За оперативними даними, на 31 серпня аграрії обмолотили 11,9 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (81% від прогнозу) і намолотили 29,5 млн. тонн зерна, середня врожайність склала 24,7 ц/га.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляють, що на сьогодні гречку обмолотили з площі 126 тис. га (59%), намолотили 108 тис. тонн зерна, середня врожайність 8,6 ц/га. Просо обмолотили на площі 71 тис. га (81%), намолотили 108 тис. тонн зерна, середня врожайність 15,3 ц/га. Кукурудза на зерно прибрана з площі 99 тис. га (4%), отримано 395 тис. тонн зерна, середня врожайність - 39,8 ц/га.

Крім того, соняшник прибрано з площі 127 тис. га (3%), отримано 191 тис. тонн насіння, середня врожайність - 15,1 ц/га.

Аграрії почали прибирання цукрового буряка. Культура прибрана з площі 6 тис. га (1%), накопано 170 тис. тонн коренеплодів, середня врожайність - 300 ц/га.

Соя прибрана з площі 40 тис. га (4%), отримано 57 тис. тонн насіння, середня врожайність - 14,4 ц/га.

Як зазначають у міністерстві, проведено підготовка грунту під посів озимих культур на площі 7,6 млн. га (85% від прогнозу). Крім того, аграрії вже почали посів озимого рапсу. Посіяно 372 тис. га, що складає 30% від прогнозу (1,2 млн. га).

Жителі України в січні-липні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 18 млрд. грн., що складає 101,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Івано-Франківській, Сумській і Київській областях (112,7-109,3%), найнижчий - у Севастополі та Одеській області (67,3% і 93,3%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в липні збільшилися на 0,3%, у порівнянні з липнем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год) склали 186,5 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в липні зменшилася на 3,9%, порівняно з червнем поточного року, і на початок серпня склала 10 млрд. 044 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 4 місяці. Зменшення заборгованості сталося в усіх регіонах країни, окрім Києва та Севастополя.

Зокрема, у червні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання - 31,6% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 27,3%, за вивезення побутових відходів - 22,9%, за централізоване водопостачання і водовідведення - 21,4%, за газопостачання - 19,8%.

У січні-липні населення сплатило за електроенергію 4 млрд. 300,8 млрд. грн., що складає 133,4% нарахованих за цей період сум. Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Одеській, Закарпатській і Херсонській областях (195,7-191,5%) з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, найнижчий - у Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській областях (77% - 93,4%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок серпня складала 2 млрд. 788,1 млн. грн.

У січні-липні населення уклало 53,4 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 107,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 106,3 млн. грн.

(УНІАН)